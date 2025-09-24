Про те, як правильно доглядати за квітами, журналістам 24 Каналу розповіла професійна флористка Христина Кондришин.
Як реанімувати квіти, що почали в'янути?
Раніше люди ставили троянди у ванну, але це неправильно.
Такий спосіб не допоможе реанімувати квітку, а радже приведе її до загибелі. Не радимо цього робити,
– зазначила Христина Кондришин.
Краще зробити все наступним чином:
- підрізати стебла під кутом 45 градусів,
- познімати все листя,
- щільно обгорнути у крафт або плівку.
- потім на 2 – 3 сантиметри занурити у кип'яток на 1 – 2 хвилини, щоб стебла розкрилися, після чого обрізати опечені ділянки і поставити у вазу з водою.
Через 2 – 3 години буде видно, які квіти ще подають ознаки життя, а які вже ні.
Як реанімувати квіти, що почали в'янути / Фото Unsplash
Чому квіти швидко в'януть?
Як пише видання Gardening know how, зрізані квіти швидко в'януть з кількох природних причин:
Втрата джерела живлення. У землі квітка отримує воду та поживні речовини через коріння. Після зрізу ця система переривається, і стебло має лише обмежену здатність поглинати воду.
Закупорка судин. Мікроби, бульбашки повітря або смолисті речовини можуть заблокувати судини (ксилему) у стеблі. Через це квітка погано вбирає вологу.
Активне випаровування води. Листя й пелюстки продовжують "дихати" та випаровувати воду, але отримати її назад квітка вже не може в достатній кількості.
Прискорене старіння (етилен). Багато рослин після зрізу виробляють газ етилен, який пришвидшує в'янення й опадання пелюсток.
Як відрізнити свіжий букет від зів'ялого за 10 секунд?
Флористка Христина Кондришин радить перевіряти свіжість букетів за станом пелюсток, стебел і запахом, уникати торкання пелюсток руками.
Для збереження свіжості квітів слід мити вазу, змінювати воду, обрізати стебла під кутом і уникати впливу етилену і сонячних променів.