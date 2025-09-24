Срезанные цветы могут потерять свежесть гораздо быстрее, чем мы ожидаем. Однако некоторые простые приемы помогут "вернуть к жизни" любимый букет.

О том, как правильно ухаживать за цветами, журналистам 24 Канала рассказала профессиональная флористка Кристина Кондришин.

Как реанимировать цветы, что начали вянуть?

Раньше люди ставили розы в ванну, но это неправильно.

Такой способ не поможет реанимировать цветок, а скорее приведет его к гибели. Не советуем этого делать,

– отметила Кристина Кондришин.

Лучше сделать все следующим образом:

подрезать стебли под углом 45 градусов, поснимать все листья, плотно обернуть в крафт или пленку. затем на 2 – 3 сантиметра погрузить в кипяток на 1 – 2 минуты, чтобы стебли раскрылись, после чего обрезать обожженные участки и поставить в вазу с водой.

Через 2 – 3 часа будет видно, какие цветы еще подают признаки жизни, а какие уже нет.



Как реанимировать цветы, что начали вянуть / Фото Unsplash

Почему цветы быстро вянут?

Как пишет издание Gardening know how, срезанные цветы быстро вянут по нескольким естественным причинам:

Потеря источника питания. В земле цветок получает воду и питательные вещества через корни. После среза эта система прерывается, и стебель имеет лишь ограниченную способность поглощать воду. Закупорка сосудов. Микробы, пузырьки воздуха или смолистые вещества могут заблокировать сосуды (ксилему) в стебле. Из-за этого цветок плохо впитывает влагу. Активное испарение воды. Листья и лепестки продолжают "дышать" и испарять воду, но получить ее обратно цветок уже не может в достаточном количестве. Ускоренное старение (этилен). Многие растения после среза вырабатывают газ этилен, который ускоряет увядание и опадение лепестков.

Как отличить свежий букет от увядшего за 10 секунд?