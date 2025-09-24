О том, как правильно ухаживать за цветами, журналистам 24 Канала рассказала профессиональная флористка Кристина Кондришин.
Смотрите также Можно ли обрезать гортензию осенью: важное правило для каждого садовода
Как реанимировать цветы, что начали вянуть?
Раньше люди ставили розы в ванну, но это неправильно.
Такой способ не поможет реанимировать цветок, а скорее приведет его к гибели. Не советуем этого делать,
– отметила Кристина Кондришин.
Лучше сделать все следующим образом:
- подрезать стебли под углом 45 градусов,
- поснимать все листья,
- плотно обернуть в крафт или пленку.
- затем на 2 – 3 сантиметра погрузить в кипяток на 1 – 2 минуты, чтобы стебли раскрылись, после чего обрезать обожженные участки и поставить в вазу с водой.
Через 2 – 3 часа будет видно, какие цветы еще подают признаки жизни, а какие уже нет.
Как реанимировать цветы, что начали вянуть / Фото Unsplash
Почему цветы быстро вянут?
Как пишет издание Gardening know how, срезанные цветы быстро вянут по нескольким естественным причинам:
Потеря источника питания. В земле цветок получает воду и питательные вещества через корни. После среза эта система прерывается, и стебель имеет лишь ограниченную способность поглощать воду.
Закупорка сосудов. Микробы, пузырьки воздуха или смолистые вещества могут заблокировать сосуды (ксилему) в стебле. Из-за этого цветок плохо впитывает влагу.
Активное испарение воды. Листья и лепестки продолжают "дышать" и испарять воду, но получить ее обратно цветок уже не может в достаточном количестве.
Ускоренное старение (этилен). Многие растения после среза вырабатывают газ этилен, который ускоряет увядание и опадение лепестков.
Как отличить свежий букет от увядшего за 10 секунд?
Флорист Кристина Кондришин советует проверять свежесть букетов по состоянию лепестков, стеблей и запаху, избегать касания лепестков руками.
Для сохранения свежести цветов следует мыть вазу, менять воду, обрезать стебли под углом и избегать воздействия этилена и солнечных лучей.