Пернаті можуть за кілька днів знищити усі плоди на деревах, тому садівники вдаються до різних лайфхаків, які справді вже перевірені, пишуть "Добрі новини".

Як відлякати птахів з ділянки?

Клювати фрукти та ягоди люблять дрозди, горобці та сойки. Експерти кажуть, що найчастіше птахи залітають у сад, щоб за допомогою ягід та фруктів втамувати спрагу, проте це не скасовує факту, що таким чином вони можуть позбавити садівників плодів.

Врятувати садову ділянку можна в доволі простий, але оригінальний спосіб. Достатньо лише зробити імітацію хижого птаха сокола. Здалеку дрібні пернаті будуть думати, що це справжній хижак, тож оминатимуть ділянку.

До списку матеріалів, які знадобляться входить:

темна пластикова пляшка;

жовта ізоляційна стрічка;

цвях;

труба;

товстий дріт чи штир;

гайка;

ножиці або канцелярський ніж.

Алгоритм роботи

Цвях потрібно розжарити за допомогою пальника чи газу. Щоб його тримати – використовуйте плоскогубці. Далі пропаліть отвори – один на дні пляшки, другий – у кришці. З обох боків виріжте крила й відігніть їх. На горлечко наклейте по шматочку ізоляційної стрічки, щоб створити очі. Тоді імітацію сокола залишається лише нанизити на штир, а кінець обмотати стрічкою, щоб пляшка не впала. Наприкінці штир треба зігнути й вставити в трубку, кінець якої закріпити у землі.



Саморобний "сокіл" відлякує птахів / Фото з сайту "Добрі новини"

Перевага такого саморобного "сокола" в тому, що він крутиться легко на вітрі, імітуючи політ птаха. Та окрім візуальної схожості, пляшка створює зайвий шум, тож це ще більше відлякає птахів.

Дачникам, які постійно борються з кротами корисно знати про те, що вібрації від пляшки через трубу передаються в ґрунт, тож відлякують не лише кротів з ділянки, але й землерийок.

На ютуб-каналі "Секрети врожаю" розповіли, що позбутися птахів з ділянки допомагає старий та відомий метод з компакт-дисками. Диски створюють яскраві відблиски світла, які дезорієнтують птахів. Заломлення світла на поверхні диску засліплює їх, тому птахи оминають ділянку.

Найкраще підвішувати двосторонні дзеркальні диски на тонку гілку довжиною 20 – 30 сантиметрів, щоб вони могли вільно обертатися на вітрі. Як альтернативу можна обрати голографічні стрічки, які створюють світлові спалахи та металевий шурхіт, що лякає пернатих.

