Найбільша проблема мурах полягає в тому, що вони розводять попелицю – дрібного шкідника, який висмоктує сік з листя та пагонів, пишуть "Добрі новини". Через неї слабшають рослини та знижується врожайність.

Читайте також Попелиці на капусті більше не буде: два кущі квітів рятують від шкідників

Попелиця виділяє солодку рідину так звану падь, яку дуже люблять мурахи, тому вони її захищають. Поки мурахи поруч – шкідників не чіпає жоден хижак.

Як вивести мурашник з ділянки?

Є чимало методів виведення мурашника, проте один з найпопулярніших – це використання звичайного оцту. Різкий запах рідини дезорієнтує мурах та їхні запахові доріжки.

Оцет потрібно змішати з водою в однакових пропорціях. Отриману рідину обережно заливають в мурашник. Від цього засобу вони не загинуть, проте залишать сад чи город в пошуках іншого місця.



Оцет змусить комах покинути територію / Фото Pexels

Мурахи орієнтуються в просторі за допомогою запахових міток – феромонів. Після того, як оцет перебиває цей сигнал, то комахи втрачають можливість знаходити дорогу до гнізда й покидають територію.

А ще кисле середовище здатне пошкодити структуру мурашника, якщо він розташований на пухкому ґрунті. Найчастіше мурашники можна знайти в теплих та сухих місцях: біля грядок, під каміння чи фундаментом.

Дачники для профілактики використовують проти мурах натуральні запахи, які вони дуже не люблять: золу, корицю чи суху гірчицю.

Позбутися від мурах можна за допомогою діатомової землі, пише Martha Stewart. Це дрібний порошок зі скам’янілих мікроводоростей. Він безпечний для людей і тварин, але згубний для комах. Потрапляючи на тіло мурахи, він пошкоджує їхній захисний шар.

Якщо мурахи оселилися також в оселі, то достатньо лише тонким шаром розсипати порошок вздовж плінтусів, у щілинах чи там, де ви помічали мурах. Для дому підходить харчова діатомова земля.

