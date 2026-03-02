Не викидайте коробки з-під яєць: вони пришвидшать вирощування картоплі

Дачники останнім часом почали все активніше зберігати картонні коробки з-під яєць. Річ у тому, що упаковка відіграє важливу роль у вирощуванні рослин – зелені чи овочів.

Одна садівниця розповіла про цікавий спосіб, який допомагає картоплі вирости в рази швидше, пише Express. Йдеться про популярну техніку попереднього пророщування насіннєвої картоплі.

Читайте також Чим накрити ямку під час посадки картоплі: виросте вдвічі більшою

Як швидко виростити картоплю?

Суть методу – вивести бульби зі стану спокою до висадки в ґрунт, щоб вони зійшли раніше й дали швидше врожай. Дачниця розповіла, що цей трюк варто зробити приблизно за 1,5 місяці до запланованої посадки. Початок березня – ідеально підійде, якщо у планах садити картоплю в середині квітня.

Потрібно обрати якісну насіннєву картоплю, а тоді просто розкласти бульби в контейнер з відділеннями, розмістивши овочі "вічками" догори – саме з цих невеликих виступів з’являться паростки.

Після цього картоплю варто поставити у світле, прохолодне місце – підійде підвіконня на балконі. За словами садівниці, через 6 тижнів бульби вже матимуть міцні паростки й будуть повністю готові до висадки.

Вже після того, як навесні ґрунт прогріється, картоплю можна пересаджувати в ґрунт. Завдяки попередньому пророщуванню рослини почнуть швидше рости й дозволять зібрати урожай скоріше, ніж би це могло бути при звичайній посадці.

Як пришвидшити ріст картоплі: дивіться відео

Лотки з-під яєць можна завжди використані як екологічні контейнери для розсади, йдеться в тіктоці @gardening.with.ish. Картонні коробки добре розкладаються в ґрунті, дозволяючи висаджувати розсаду без травмування кореневої системи.

Для посадки ємності треба заповнити легким та пухким ґрунтом й зволожити пульверизатором. Садити в лоток можна квіти, петрушку, базилік, помідори чи перець. У кожному відділенні для дренажу потрібно зробити отвори шилом. Для однієї яєчної комірки буде достатньо двох насінинок.

Які ще є корисні новини?