Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Не принесіть додому клопів із секонд-хенду: більшість ігнорує банальні речі
7 січня, 00:00
2

Не принесіть додому клопів із секонд-хенду: більшість ігнорує банальні речі

Юлія Турелик
Основні тези
  • Секонд-хенди приваблюють низькими цінами, але є ризик придбати одяг з клопами, якщо той недобросовісно випраний.
  • Перед покупкою рекомендується оглядати шви та складки одягу, а вдома обробляти речі пароочищувачем та прати за високої температури.

Секонд-хенди приваблюють багатьох українців привабливою ціною на речі в гарному стані. Однак під вдалою покупкою ховається ризик придбати річ з клопами, які ховаються у вживаних речах.

Клопи у речах з секонду – рідкісне явище, проте все ж таки трапляються, якщо одяг недобросовісно випраний, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Читайте також Не купуйте ці речі на секонд-хенді: коштуватимуть дорожче, ніж нові

Як вберегти себе від клопів на одязі?

Клопи дуже люблять складки тканини та шви. Річ може виглядати бездоганно, але шкідники можуть ховатися у пальтах, шубах чи дублянках. Фахівці радять перед покупкою оглядати шви, підкладки, манжети, коміри чи складки тканини. Клопи помітні неозброєним оком, а ще можна побачити білі яйця.

Маленькі чорні цятки можуть також бути тривожним сигналом, оскільки це свідчитиме про їхню активність. Навіть після примірки речей у секонді, вдома бажано випрати те, що на вас було.


Після покупки одяг з секонду потрібно ретельно очищувати / Фото Unsplash

Якщо вдома є пароочищувач, то варто обробити шви та щілини. Також слід пам’ятати, що будь-які речі з секонду повинні потрапляти в пральну машину. Гаряче прання та сушіння за високої температури знищують дорослих комах та їхні яйця.

За бажання одяг можна замочити перед пранням в оцет, розчин соди чи солі. Такий метод додатково ще й позбавить речі різкого запаху.

Які ще лайфхаки слід знати?

  • Якщо ваша зелень для салату псується за лічені дні, скоріш за все, ви неправильно її зберігаєте. І все, що потрібно зробити, це скористатися елементарним трюком, аби вона лежала тиждень чи навіть довше.

  • Окрім того, можна мати охайну оселю і без прибирання – для цього потрібно лише дотримуватися кількох звичок.

Часті питання

Чи можуть клопи бути в одязі з секонд-хенду?

Так, клопи у речах з секонд-хенду — рідкісне явище, проте вони можуть траплятися, якщо одяг недобросовісно випраний.

Як можна захистити себе від клопів на одязі з секонд-хенду?

Фахівці радять перед покупкою оглядати шви, підкладки, манжети, коміри чи складки тканини. Клопи помітні неозброєним оком — також можна побачити їхні білі яйця. Після покупки бажано випрати речі в гарячій воді.

Які методи очищення одягу з секонд-хенду найбільш ефективні?

Гаряче прання та сушіння за високої температури знищують дорослих комах та їхні яйця. Перед пранням одяг можна замочити в оцет, розчин соди чи солі — це додатково позбавить речі різкого запаху.