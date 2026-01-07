Не принесіть додому клопів із секонд-хенду: більшість ігнорує банальні речі
- Секонд-хенди приваблюють низькими цінами, але є ризик придбати одяг з клопами, якщо той недобросовісно випраний.
- Перед покупкою рекомендується оглядати шви та складки одягу, а вдома обробляти речі пароочищувачем та прати за високої температури.
Секонд-хенди приваблюють багатьох українців привабливою ціною на речі в гарному стані. Однак під вдалою покупкою ховається ризик придбати річ з клопами, які ховаються у вживаних речах.
Клопи у речах з секонду – рідкісне явище, проте все ж таки трапляються, якщо одяг недобросовісно випраний, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Як вберегти себе від клопів на одязі?
Клопи дуже люблять складки тканини та шви. Річ може виглядати бездоганно, але шкідники можуть ховатися у пальтах, шубах чи дублянках. Фахівці радять перед покупкою оглядати шви, підкладки, манжети, коміри чи складки тканини. Клопи помітні неозброєним оком, а ще можна побачити білі яйця.
Маленькі чорні цятки можуть також бути тривожним сигналом, оскільки це свідчитиме про їхню активність. Навіть після примірки речей у секонді, вдома бажано випрати те, що на вас було.
Після покупки одяг з секонду потрібно ретельно очищувати / Фото Unsplash
Якщо вдома є пароочищувач, то варто обробити шви та щілини. Також слід пам’ятати, що будь-які речі з секонду повинні потрапляти в пральну машину. Гаряче прання та сушіння за високої температури знищують дорослих комах та їхні яйця.
За бажання одяг можна замочити перед пранням в оцет, розчин соди чи солі. Такий метод додатково ще й позбавить речі різкого запаху.
Які ще лайфхаки слід знати?
Якщо ваша зелень для салату псується за лічені дні, скоріш за все, ви неправильно її зберігаєте. І все, що потрібно зробити, це скористатися елементарним трюком, аби вона лежала тиждень чи навіть довше.
Окрім того, можна мати охайну оселю і без прибирання – для цього потрібно лише дотримуватися кількох звичок.
Часті питання
Чи можуть клопи бути в одязі з секонд-хенду?
Так, клопи у речах з секонд-хенду — рідкісне явище, проте вони можуть траплятися, якщо одяг недобросовісно випраний.
Як можна захистити себе від клопів на одязі з секонд-хенду?
Фахівці радять перед покупкою оглядати шви, підкладки, манжети, коміри чи складки тканини. Клопи помітні неозброєним оком — також можна побачити їхні білі яйця. Після покупки бажано випрати речі в гарячій воді.
Які методи очищення одягу з секонд-хенду найбільш ефективні?
Гаряче прання та сушіння за високої температури знищують дорослих комах та їхні яйця. Перед пранням одяг можна замочити в оцет, розчин соди чи солі — це додатково позбавить речі різкого запаху.