Запахи з холодильника зникнуть і не повернуться: простий трюк від бабусі
- Неприємні запахи в холодильнику можуть виникати через бруд і розмноження бактерій, особливо на полицях з овочами та м'ясними продуктами.
- Для усунення запахів можна використовувати харчову соду або кавову гущу, але для особливо сильних запахів, як від сиру з пліснявою та рибних страв, рекомендується зберігати їх у герметичних контейнерах.
Нічого не може бути гірше, ніж відкрити холодильник та виявити, що з нього смердить. Це не тільки псує атмосферу та повітря на кухні, але й впливає на смак та апетитність їжі, яку ви в ньому зберігаєте.
Небажані запахи з холодильника можуть швидко зіпсувати апетит – та, на щастя, з ними можна впоратися досить просто і швидко, пише Southern Living.
Звідки береться неприємний запах з холодильника?
Для того, аби позбутися смороду з холодильника, потрібно передусім розібратися, звідки ж він береться. І перша, найочевидніша причина – це бруд, адже таке вологе, закрите місце як холодильник практично ідеально підходить для розмноження різних бактерій.
Особливо часто очищати та дезінфікувати потрібно полиці, на яких зберігаються овочі та м'ясні продукти – це допоможе зменшити кількість запахів за лічені миті.
Як прибрати запах?
Ще наші бабусі використовували елементарний і дуже дешевий трюк – на полицю холодильника просто ставили блюдце з харчовою содою. Вона ідеально бореться з запахами, що починають поширювати у холодильнику, пише Martha Stewart. Але є кілька продуктів, аромати яких не зможе нейтралізувати навіть сода.
Зокрема мовиться про сир з пліснявою та рибні страви – тож їх краще завжди тримати у герметичних контейнерах, аби не допускати поширення запаху.
Якщо харчова сода вдома закінчилася – не біда, її можна легко замінити кількома іншими продуктами. Наприклад, ви можете зберегти трохи кавової гущі з ранкового напою та поставити її у блюдце в холодильнику.
Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?
Брудне срібло можна легко почистити вдома – для цього потрібно використати елементарний домашній засіб.
Окрім того, не все можна змивати в унітаз – кілька звичних. речей можуть призвести до серйозних проблем з сантехнікою.
