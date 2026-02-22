Як прибрати цвіль і затхлий запах з лотка пральної машини: буде сухим і чистим
- Регулярне очищення лотка пральної машини допомагає видалити вапняний наліт і вологу, запобігаючи затхлому запаху та цвілі.
- Використання соди або оцту під час гарячого циклу прання ефективно бореться з нальотом і грибком.
Відсік для порошку й кондиціонера з часом перетворюється на місце, де накопичуються залишки вапняний наліт і волога. Саме це поєднання створює затхлий запах, а іноді й сліди цвілі.
Наліт може заважати повному вимиванню порошку в бак та залишати розводи на одязі, пише Іnteria. Регулярне очищення лотка допомагає підтримувати чистоту та продовжує термін експлуатації побутової техніки.
Як чистити пралку?
Порошок, гелі й кондиціонери не завжди повністю змиваються водою – частина осідає на стінках та перетворюється на нашарування. Якщо вода жорстка, солі кальцію і магнію утворюють додатковий наліт, який буквально склеює бруд.
Грибки активно розростаються саме в умовах обмеженого доступу повітря. Тому важливо не лише відмити відсік, а й очистити простір за ним.
Раз на місяць доцільно запускати програму при 90 градусах – висока температура допомагає все прибрати у важкодоступних місцях. Серед домашніх способів очищення часто використовують харчову соду. Вона нейтралізує запахи й допомагає видалити наліт.
Достатньо всипати пів склянки соди в барабан і запустити цикл без білизни на максимальній температурі. Після завершення дверцята потрібно залишити відкритими.
Оцет також ефективно бореться з нальотом і грибком. Дві склянки оцту наливають у барабан і запускають гарячий цикл. Крім того, змоченою в оцті тканиною можна протерти гумові ущільнювачі — саме там часто накопичуються бактерії.
Також можна скористатися засобами для очищення. Добре працює кисневий порошок або спеціальні гелі.
Чому виникає неприємний запах у пральній машині?
Неприємний запах у пральній машині найчастіше виникає через кілька щоденних помилок, пише Dr. Beckmann. Зачинені після прання дверцята створюють вологе середовище, у якому швидко розвиваються мікроорганізми.
Надлишок мийного засобу залишає відкладення в ущільнювачах і відсіках. Засмічений фільтр також накопичує сміття, що не лише спричиняє запах, а й може призвести до збоїв у роботі техніки.
Часті питання
Чому важливо регулярно очищати лоток пральної машини?
Регулярне очищення лотка допомагає підтримувати чистоту та продовжує термін експлуатації побутової техніки — наліт може заважати повному вимиванню порошку та залишати розводи на одязі.
Які домашні засоби можна використовувати для очищення пральної машини?
Для очищення пральної машини можна використовувати харчову соду та оцет. Сода нейтралізує запахи й допомагає видалити наліт, а оцет ефективно бореться з нальотом і грибком.
Що може спричинити неприємний запах у пральній машині?
Неприємний запах у пральній машині найчастіше виникає через зачинені після прання дверцята, надлишок мийного засобу, який залишає відкладення в ущільнювачах, та засмічений фільтр, який накопичує сміття.