Як прибрати цвіль і затхлий запах з лотка пральної машини: буде сухим і чистим

Відсік для порошку й кондиціонера з часом перетворюється на місце, де накопичуються залишки вапняний наліт і волога. Саме це поєднання створює затхлий запах, а іноді й сліди цвілі.

Наліт може заважати повному вимиванню порошку в бак та залишати розводи на одязі, пише Іnteria. Регулярне очищення лотка допомагає підтримувати чистоту та продовжує термін експлуатації побутової техніки.

Цікаво Рахунки за електрику стануть удвічі меншими: вся справа – у пральній машині

Як чистити пралку?

Порошок, гелі й кондиціонери не завжди повністю змиваються водою – частина осідає на стінках та перетворюється на нашарування. Якщо вода жорстка, солі кальцію і магнію утворюють додатковий наліт, який буквально склеює бруд.

Грибки активно розростаються саме в умовах обмеженого доступу повітря. Тому важливо не лише відмити відсік, а й очистити простір за ним.

Що робити коли пралка погано пахне / Фото Unsplash

Раз на місяць доцільно запускати програму при 90 градусах – висока температура допомагає все прибрати у важкодоступних місцях. Серед домашніх способів очищення часто використовують харчову соду. Вона нейтралізує запахи й допомагає видалити наліт.

Достатньо всипати пів склянки соди в барабан і запустити цикл без білизни на максимальній температурі. Після завершення дверцята потрібно залишити відкритими.

Оцет також ефективно бореться з нальотом і грибком. Дві склянки оцту наливають у барабан і запускають гарячий цикл. Крім того, змоченою в оцті тканиною можна протерти гумові ущільнювачі — саме там часто накопичуються бактерії.

Також можна скористатися засобами для очищення. Добре працює кисневий порошок або спеціальні гелі.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Чому виникає неприємний запах у пральній машині?

Неприємний запах у пральній машині найчастіше виникає через кілька щоденних помилок, пише Dr. Beckmann. Зачинені після прання дверцята створюють вологе середовище, у якому швидко розвиваються мікроорганізми.

Надлишок мийного засобу залишає відкладення в ущільнювачах і відсіках. Засмічений фільтр також накопичує сміття, що не лише спричиняє запах, а й може призвести до збоїв у роботі техніки.

Які поради варто зберегти?