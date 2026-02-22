Как убрать плесень и затхлый запах из лотка стиральной машины: будет сухим и чистым

Отсек для порошка и кондиционера со временем превращается в место, где скапливаются остатки известковый налет и влага. Именно это сочетание создает затхлый запах, а иногда и следы плесени.

Налет может мешать полному вымыванию порошка в бак и оставлять разводы на одежде, пишет Interia. Регулярная очистка лотка помогает поддерживать чистоту и продлевает срок эксплуатации бытовой техники.

Как чистить стиралку?

Порошок, гели и кондиционеры не всегда полностью смываются водой – часть оседает на стенках и превращается в наслоения. Если вода жесткая, соли кальция и магния образуют дополнительный налет, который буквально склеивает грязь.

Грибки активно разрастаются именно в условиях ограниченного доступа воздуха. Поэтому важно не только отмыть отсек, но и очистить пространство за ним.

Что делать когда стиралка плохо пахнет / Фото Unsplash

Раз в месяц целесообразно запускать программу при 90 градусах – высокая температура помогает все убрать в труднодоступных местах. Среди домашних способов очистки часто используют пищевую соду. Она нейтрализует запахи и помогает удалить налет.

Достаточно всыпать полстакана соды в барабан и запустить цикл без белья на максимальной температуре. После завершения дверцу нужно оставить открытой.

Уксус также эффективно борется с налетом и грибком. Два стакана уксуса наливают в барабан и запускают горячий цикл. Кроме того, смоченной в уксусе тканью можно протереть резиновые уплотнители - именно там часто скапливаются бактерии.

Также можно воспользоваться средствами для очистки. Хорошо работает кислородный порошок или специальные гели.

Почему возникает неприятный запах в стиральной машине?

Неприятный запах в стиральной машине чаще всего возникает из-за нескольких ежедневных ошибок, пишет Dr. Beckmann. Закрытая после стирки дверца создает влажную среду, в которой быстро развиваются микроорганизмы.

Избыток моющего средства оставляет отложения в уплотнителях и отсеках. Засоренный фильтр также накапливает мусор, что не только вызывает запах, но и может привести к сбоям в работе техники.

Какие советы стоит сохранить?