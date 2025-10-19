Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Яйця будуть свіжими цілий місяць: ось в якому місці їх треба зберігати
19 жовтня, 17:06
2

Яйця будуть свіжими цілий місяць: ось в якому місці їх треба зберігати

Юлія Турелик
Основні тези
  • Щоб зберегти свіжість яєць до 3-4 тижнів, їх слід зберігати в холодильнику в оригінальній упаковці, на полиці, а не на дверцятах.
  • Додавання чайної ложки розпушувача в киплячу воду допоможе легко почистити яйця.

Дехто зберігає яйця в холодильнику на поличці, а дехто тримає їх в дверцятах. Та для того, щоб вони довго зберігалися, потрібно знати одне місце, в якому вони залишатимуться свіжими якомога довше.

На придбаних холодних яйцях з суперкаркета може утворитися конденсат, якщо їх тривалий час тримати при кімнатній температурі, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли ж їх знову кладуть в холодильник, то волога сприяє росту бактерій на шкаралупі.

Як правильно зберігати яйця?

Щоб зберегти свіжість яєць, потрібно одразу після покупки поставити їх у холодильник ще охолодженими. Таким чином вони зможуть протриматися 3 – 4 тижні. Оригінальна упаковка допомагає їх зберегти свіжість, оскільки підтримує постійну температуру, запобігає псуванню й уповільнює ріст бактерій.

Зберігання в оригінальній упаковці захищає пори від проникнення поганих запахів з холодильника. Експерти радять тримати яйця всередині холодильника, а не на дверцятах. Саме на полиці температура є стабільнішою та кращою.


Яйця потрібно зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Навіть розділені яйця можуть залишатися свіжими у холодильнику. Жовток у герметичному контейнері залишиться свіжим до 3 днів. Білки будуть свіжими 2 дні.

Для того, щоб легко почистити яйця, потрібно у воду додати розпушувач для тіста, пише Express. Достатньо лише чайної ложки розпушувача в киплячій воді, щоб шкаралупа легко відчищувалася від яйця. 

Як саме зберігати яйця?

Часті питання

Чому важливо зберігати яйця в холодильнику одразу після покупки?

Зберігання яєць в холодильнику одразу після покупки допомагає зберегти їх свіжість на 3—4 тижні, оскільки оригінальна упаковка підтримує постійну температуру, запобігає псуванню й уповільнює ріст бактерій.

Як правильно розташовувати яйця в холодильнику для оптимального зберігання?

Експерти радять тримати яйця всередині холодильника на полиці, а не на дверцятах, оскільки температура на полиці є стабільнішою та кращою для їхнього зберігання.

Які поради допоможуть легко почистити варені яйця?

Для того, щоб легко почистити варені яйця, потрібно додати чайну ложку розпушувача для тіста в киплячу воду — це допомагає шкаралупі легко відчищуватися від яйця.