Некоторые хранят яйца в холодильнике на полочке, а некоторые держат их в дверце. Но для того, чтобы они долго хранились, нужно знать одно место, в котором они будут оставаться свежими как можно дольше.

На приобретенных холодных яйцах из суперкаркета может образоваться конденсат, если их длительное время держать при комнатной температуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Когда же их снова кладут в холодильник, то влага способствует росту бактерий на скорлупе.

Как правильно хранить яйца?

Чтобы сохранить свежесть яиц, нужно сразу после покупки поставить их в холодильник еще охлажденными. Таким образом они смогут продержаться 3 – 4 недели. Оригинальная упаковка помогает их сохранить свежесть, поскольку поддерживает постоянную температуру, предотвращает порчу и замедляет рост бактерий.

Хранение в оригинальной упаковке защищает поры от проникновения плохих запахов из холодильника. Эксперты советуют держать яйца внутри холодильника, а не на дверце. Именно на полке температура является стабильной и лучшей.



Яйца нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Даже разделенные яйца могут оставаться свежими в холодильнике. Желток в герметичном контейнере останется свежим до 3 дней. Белки будут свежими 2 дня.

Для того, чтобы легко почистить яйца, нужно в воду добавить разрыхлитель для теста, пишет Express. Достаточно лишь чайной ложки разрыхлителя в кипящей воде, чтобы скорлупа легко отчищалась от яйца.

