Вологе середовище створює умови, в якому продукт пріє і покривається слизом, інформує Аll recipes. Щоб шматок зберіг смак, аромат і структуру, потрібно змінити підхід. Сир не любить герметичності, але й відкритий простір йому шкодить, головне – баланс.
У що краще загортати сир?
Найкраще рішення – пергаментний папір або папір для випічки. Він дозволяє продукту дихати, не накопичує зайву вологу і не пересушує поверхню. Сир загортають не надто щільно, але так, щоб краї були закриті.
Де зберігати сир / Unsplash
Після паперу доречно помістити сир у контейнер із кришкою або в пакет із невеликими отворами. Це захистить від сторонніх запахів у холодильнику. Особливо це важливо для м’яких і витриманих сортів.
Для твердих сирів підходить також бавовняна серветка, злегка змочена у підсоленій воді та добре відтиснута. Такий спосіб підтримує оптимальну вологість і запобігає пересиханню країв. Серветку потрібно міняти кожні 1 – 2 дні. Пластиковий контейнер без паперу – не варіант. Усередині накопичується конденсат, поверхня стає липкою, а смак – різким. Плівка дає той самий ефект, тільки швидше.
Не варто залишати сир у заводській вакуумній упаковці після відкриття. Як тільки пакет розгерметизований, продукт краще одразу перекласти в папір.
Скільки часу можна тримати сир у холодильнику?
Тверді сири за правильної упаковки зберігаються 2–3 тижні без втрати якості. Якщо зріз підсихає, його можна акуратно оновити ножем, пише Gastronomic spain.
Напівтверді сорти тримаються приблизно 10 – 14 днів. М’які – значно менше, зазвичай до тижня, і потребують окремого контейнера, щоб не передавати запах. Оптимальна температура зберігання – від +4 до +8 градусів. Найкраще місце – нижня полиця холодильника або спеціальний відсік для молочних продуктів.
Які поради стануть у пригоді?
