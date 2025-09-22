Фаленопсис краще переносить пересихання, ніж надлишок вологи, пише 24 Канал з посиланням на "Зелену садибу". Поливати рослину не варто так само часто, як і всі інші кімнатні рослини.

Читайте також Гортензії цвістимуть наступного року неймовірно пишно: потрібно зробити 1 річ зараз

Як часто поливати фаленопсис?

Визначити точну періодичність поливу не зовсім легко, бо вона залежить від температури в приміщенні. Чим тепліше, тим частіше потрібен полив.

До речі, знайти орхідеї за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Фахівці кажуть орієнтуватися на стан коренів, які є добре помітними в прозорому горщику. Якщо стінки вкриті конденсатом – поливати рослину не потрібно, а якщо сухі – тоді можна зволожувати. Зелені корені сигналізують, що фаленопсис достатньо вологий, а світліші вже просять поливу. Під час цвітіння орхідея потребує більше вологи, взимку її можна зменшити.

Які є особливості поливу орхідеї?

Гарячий душ

Раз на місяць для рослини можна влаштовувати теплий душ, який забезпечить вологою та змиє пил, бруд й захистить від шкідників. Горщик потрібно поставити у ванну та полити водою температурою 38 градусів тепла. Після процедури рослину треба залишити на 30 хвилин, щоб стекла вода, а тоді дати просохнути фаленопсису ще кілька годин поза кашпо.

Занурення у воду

Горщик потрібно вийняти з кашпо та опустити у ємність з водою так, щоб рідина доходила до середини горщика. Щоб увібрати всю необхідну вологу, орхідеї вистачить 40 хвилин. Після цього треба дістати горщик, дати стекти надлишку води й повернути рослину на місце.



Орхідею потрібно правильно поливати / Фото Pexels

Полив з лійки

Поливати орхідею можна з лійки, але при цьому треба слідкувати за тим, щоб вода не потрапляла на точку росту та в пазухи листя. Полив треба здійснювати до того часу, поки вода не почне виходити через дренажні отвори. Потрібно дати їй стекти й продовжити процедуру. Для цього методу рекомендовано використовувати відстояну воду.

Скільки світла потрібно орхідеям?

Фаленопсис найкраще тримати на підвіконні, яке виходить на схід, зазначає видання Midwest Living. Рослина має стояти близько до вікна, але не торкатися скла. Початківцям варто одразу придбати орхідею в прозорому горщику, який дозоляє слідкувати за коренями.

Які рослини будуть в моді у 2026 році?