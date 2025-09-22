В осінню пору року троянди стають вразливими до грибкових інфекцій, пише 24 Канал з посиланням на Express. З настанням дощів троянди хворіють на чорну плямистість.

Що робити з трояндами у жовтні?

У вологу погоду, коли посилюється сезон дощів у жовтні, чорна плямистість атакує троянди. Спочатку інфекція покривається темними плямами на листі, а тоді воно починає опадати. Через це кущ може сильно послабитися, а взимку навіть загинути.

Втім, захистити троянди від цієї проблеми можна досить просто. Потрібно лише раз на тиждень виконати зовсім нескладне завдання, щоб квіти залишилися здоровими.

Профілактикою чорної плямистості є регулярне прибирання листя довкола кущів. Саме на ньому зберігаються спори грибка, які під час дощу розлітаються та знову потрапляють в ґрунт. Якщо їх не прибрати, то взимку вони залишаться в стані спокою, а навесні знову активізуються.



Троянді потрібен догляд навіть у жовтні / Фото Pexels

Дачники рекомендують робити кілька простих справ, щоб запобігти плямистості:

регулярно збирати й знищувати опале листя, видаляти;

видаляти заражені стебла під час обрізання;

для додаткового захисту можна замульчувати ґрунт навколо корою чи деревною тріскою, щоб зменшити поширення спор після дощу.

Щоб зміцнити й захистити рослини, можна скористатися народним методом боротьби зі спорами. Знадобиться розчин харчової соди, олія німу чи молоко. Саме вони допомагають зупинити розвиток грибка без використання жодної хімії.

Найкраще рішення – це збирання опалого листя, яке займе кілька секунд, але підвищить шанси на те, що троянди залишаться здоровими.

Що ще може вивести чорну плямистість?

Британський ресурс Express в іншому матеріалі зазначає, що помічною є розтерта кукурудза. У ній міститься грибок, який є біопестицидом.

Подрібнена кукурудза допомагає покращити дренаж ґрунту та зменшити вологість навколо рослини, а ще знизити ймовірність потрапляння дощової води на листя. Потрібно лише нею посипати троянди перед мульчуванням.

Як підготувати троянди до зими?