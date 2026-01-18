Навіщо хутро на капюшоні зимової куртки: про це знають одиниці

Деякі зимові куртки обладнані хутром по всьому капюшону. Більшість думають, що це для краси, але насправді це не так. Ця додаткова вставка знадобиться усім в холодну погоду.

Не всі люблять носити шапки навіть у зимову пору, тому одягають капюшон, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм американської блогерки Джессіки Альзамори.

На своєму прикладі дівчина показала, що більшість носять неправильно хутряне оздоблення на капюшоні. Воно створене зовсім не для краси, а для додаткового зігрівання у лютий мороз чи сильний вітер.

Навіщо на капюшоні хутро?

Не завжди шапка може врятувати від холоду, тому варто носити капюшон, щоб він зігрів. Те хутро, що стирчить назовні, потрібно загорнути всередину, щоб вберегти голову від холоду.

За словами блогерки, воно придумане не для стилю, а для функціональності. Хутро з капюшона добре закриває вуха й блокує потік холодного повітря.

Як правильно носити капюшон з хутром: дивіться відео

Що робити, щоб взуття не прилипало до снігу?

Експерти рекомендують використовувати бджолиний віск для захисту взуття від промокання та соляних плям, пише News & Blog. Потрібно взяти трішки бджолиного воску й розігріти на водяній бані, щоб він став м’яким. Воском треба обережно натерти зовнішню поверхню взуття, приділяючи увагу згинам. Шар не повинен бути занадто товстим. Після нанесення все треба розтерти м’якою тканиною, щоб віск увібрався в матеріал.

Які ще поради корисно знати?