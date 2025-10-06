Стирка наугад и игнорирование определенных правил может привести к тому, что обувь начнет расклеиваться, потрескается и испортит свой вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как стирать обувь в стиральной машинке?

Перед тем как бросать обувь в стирку, нужно убедиться в наличии этикетки, которая позволяет машинную стирку. Найти информацию можно на язычке кроссовок, а если она отсутствует, то лучше поискать в интернете по поиску бренда, чтобы избежать вероятных проблем с обувью.

Специалисты советуют всячески избегать стирки кожи и замши. Особенно стоит быть осторожным владельцам замшевых кроссовок, которые в этом году очень популярны. Такие кроссовки лучше стирать руками, а не в стиральной машине.

Если же обувь можно стирать в машинке, тогда для более долгого сохранения их вида, нужно лишь соблюсти несколько правил.

Снимите шнуровки и стельки

Часто стельки бывают из деликатного материала, поэтому во время стирки могут по краям порваться и испортить свой вид. Шнурки надо также снять, чтобы качественнее постирать кроссовки.

Грязь удалите щеткой

Чтобы барабан стиральной машинки не забился мусором из-за слишком загрязненных кроссовок, перед стиркой их стоит очистить влажной салфеткой.

Стирайте обувь в мешке

Специалисты советуют обувь со шнуровками поместить в сетчатый мешок для стирки. Чтобы стирка не повредила обувь, лучше добавить в барабан несколько старых полотенец или наволочку.

Запустите стирку

Для особо грязной обуви белого цвета, можно добавить раствор воды и отбеливателя в одинаковой пропорции вместе со стиральным порошком.

Правильное отжимание

Отжим кроссовок не должен превышать 800 оборотов. Самым оптимальным является отжим до 600 оборотов.

Сушка на воздухе

Обувь лучше сушить на свежем воздухе, а не в сушилке, потому что высокая температура может повредить кроссовки.

Рекомендуется положить в каждую пару обуви бумажные полотенца и оставить в проветриваемом месте подальше от солнечного света.

Издание Real Simple отмечает, что кроссовки можно стирать минимум раз в 2 – 3 недели, если вы их активно носите каждый день. Стирать обувь нужно, если она слишком грязная, выделяет плохой запах, или была загрязнена во время отдыха (болотом или песком).

Для профилактики запаха рекомендуется использовать дезодоранты для обуви после каждого ношения. Также стоит периодически чистить внутренние стельки, которые накапливают пот и бактерии.

