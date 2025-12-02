Не лише піна для гоління: як ще уникнути запотівання дзеркала у ванній

Запотіле дзеркало у ванній – це проблема, з якою боряться всі. Доволі популярним лайфхаком є використання піни для гоління, та окрім неї є ще один цікавий метод.

Більшість навіть не знали, що проблем із запотіванням можна уникнути досить просто, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Витирання запотівання ганчіркою не дає потрібних результатів, оскільки все одно потрібен час на осушування крапель води з дзеркала.

Читайте також Душова кабіна почне сяяти як кришталь: один домашній трюк розчинить наліт

А от для того, щоб після прийому душу дзеркало не запотівало, потрібно скористатися зубною пастою.

До речі, знайти дзеркала для ванної та засоби догляду за ними найкращими цінами можна на Prom. А ще душові лійки, килимки і купу всього для ванної кімнати. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як уникнути запотівання дзеркала у ванній?

Нанесіть приблизно столову ложку зубної пасти на серветку з мікрофібри та обробіть пастою поверхню. Після нанесення поверхня може бути дещо липкою, тому можна взяти суху серветку й добре ще відшліфувати дзеркало.



Запотівання вікон легко уникнути / Фото Freepik

Після прийому душу дзеркало буде чистим та не затягнутим парою, коли побачити своє відображення у ньому дуже складно. Ефект від зубної пасти може триматися до двох тижнів.

Як ще уникнути запотівання вікон?

Засіб для миття посуду

Рідина, якою ми миємо посуд, здатна створити на склі тонку плівку, яка перешкоджатиме появі конденсату на дзеркалах та вікнах.

Пінка для гоління

Її можна використовувати так само, як і зубну пасту. Захисний ефект триматиметься до двох тижнів, але дзеркало після обробки не можна мити засобами для скла.

Спрей проти запотівання

Існують навіть спеціальні антифог-спреї, які створені для запобігання утворенню пари на скляних поверхнях. Їх легко використовувати, при цьому вони мають довготривалий ефект.

Крім запотівання вікон, доволі неестетичний вигляд мають душові дверцята, які покриваються нальотом від води, пише Expess. Лимонна кислота у лимоні розщеплює мінерали на склі душової кабінки, видаляючи вапняний наліт. А суміш лимонного соку і харчової соди також ефективно видаляє іржу з раковини у ванній кімнаті.

Які ще лайфхаки є корисними?