Не только пена для бритья: как еще избежать запотевания зеркала в ванной

Запотевшее зеркало в ванной – это проблема, с которой борются все. Довольно популярным лайфхаком является использование пены для бритья, но кроме нее есть еще один интересный метод.

Большинство даже не знали, что проблем с запотеванием можно избежать достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Вытирание запотевания тряпкой не дает нужных результатов, поскольку все равно требуется время на осушение капель воды с зеркала.

А вот для того, чтобы после приема душа зеркало не запотевало, нужно воспользоваться зубной пастой.

Как избежать запотевания зеркала в ванной?

Нанесите примерно столовую ложку зубной пасты на салфетку из микрофибры и обработайте пастой поверхность. После нанесения поверхность может быть несколько липкой, поэтому можно взять сухую салфетку и хорошо еще отшлифовать зеркало.



Запотевания окон легко избежать / Фото Freepik

После приема душа зеркало будет чистым и не затянутым паром, когда увидеть свое отражение в нем очень сложно. Эффект от зубной пасты может держаться до двух недель.

Как еще избежать запотевания окон?

Средство для мытья посуды

Жидкость, которой мы моем посуду, способна создать на стекле тонкую пленку, которая будет препятствовать появлению конденсата на зеркалах и окнах.

Пенка для бритья

Ее можно использовать так же, как и зубную пасту. Защитный эффект будет держаться до двух недель, но зеркало после обработки нельзя мыть средствами для стекла.

Спрей против запотевания

Существуют даже специальные антифог-спреи, которые созданы для предотвращения образования пара на стеклянных поверхностях. Их легко использовать, при этом они имеют долговременный эффект.

Кроме запотевания окон, довольно неэстетичный вид имеют душевые дверцы, которые покрываются налетом от воды, пишет Expess. Лимонная кислота в лимоне расщепляет минералы на стекле душевой кабинки, удаляя известковый налет. А смесь лимонного сока и пищевой соды также эффективно удаляет ржавчину с раковины в ванной комнате.

Какие еще лайфхаки являются полезными?