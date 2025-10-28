Одяг після прання почне пахнути в 10 разів краще: ось в чому секрет
- Для покращення запаху одягу після прання рекомендується використовувати харчову соду та білий оцет, які допомагають очистити барабан пральної машини від плісняви та залишків миючих засобів.
- Щоб уникнути неприємного запаху, важливо регулярно очищувати гумові ущільнювачі, відсік для порошку та залишати дверцята пральної машини відкритими для вивітрювання вологи.
Досить часто після прання речі мають не зовсім приємний запах. Вони наче смердять пліснявою, яка не проходить навіть після того, як одяг висушується. Щоб позбутися цієї кислуватості, можна скористатися простими інгредієнтами, які є у вас вдома.
Господині знають безліч лайфхаків, для застосування яких навіть не знадобляться дорогі хімічні засоби, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як позбутися поганого запаху з пральної машини?
Часто поганий запах на речі передається від брудного барабану з пліснявою, тому його треба очистити, щоб надалі на одязі залишався аромат від прального порошку.
Вам знадобиться звичайна харчова сода, яку потрібно висипати в барабан й запустити пральну машину з гарячим циклом прання. Сода допоможе розщепити залишки миючих засобів та поганий запах.
Далі у відсік для порошка чи пом’якшувача додайте трішки білого оцту. Засіб виводить вапняні нашарування й допомагає видалити неприємний аромат.
Пральну машину можна легко очистити / Фото Pexels
Також слід пам’ятати, що після кожного прання дверцята правильної машини потрібно відкривати, щоб вся накопичена волога вивітрилася, а не перетворилася на плісняву.
Часто буває й таке, що випраний одяг починає тхнути в барабані, якщо після прання ви його довго не виймаєте. А ще надлишок білизни створює менше простору для води та порошку, тож поганий запах після прання може залишитися.
Окрім того, потрібно регулярно очищувати гумові ущільнювачі та відсік для порошку, бо там часто накопичується наліт та волога.
Якщо столовий оцет ми використовуємо для очищення барабана, то є ще один цікавий лайфхак з яблучним оцтом, пише Express. Яблучний оцет ефективно видаляє наліт у ванній та має приємніший запах, ніж столовий оцет. Але пам'ятайте, що оцет не можна використовувати на мармурових та гранітних поверхнях, технічних пристроях, вощени меблях, деталях посудомийної машини та затирках між плиткою.
Як швидко вивести пляму від кави?
Плями від кави можна видалити за допомогою оцту, соди або лимонного соку. Оцет є найбільшим ворогом будь-яких плям, тож навіть з таніном його кислота легко впорається. Треба змішати оцет з водою та нанести на пляму – і вона буде зникати просто на очах.
Важливо не втирати пляму, щоб не ускладнити її видалення.
