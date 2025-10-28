Одежда после стирки начнет пахнуть в 10 раз лучше: вот в чем секрет

Довольно часто после стирки вещи имеют не совсем приятный запах. Они как будто воняют плесенью, которая не проходит даже после того, как одежда высушивается. Чтобы избавиться от этой кисловатости, можно воспользоваться простыми ингредиентами, которые есть у вас дома.

Хозяйки знают множество лайфхаков, для применения которых даже не понадобятся дорогие химические средства, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избавиться от плохого запаха из стиральной машины?

Часто плохой запах на вещи передается от грязного барабана с плесенью, поэтому его надо очистить, чтобы в дальнейшем на одежде оставался аромат от стирального порошка.

Вам понадобится обычная пищевая сода, которую нужно высыпать в барабан и запустить стиральную машину с горячим циклом стирки. Сода поможет расщепить остатки моющих средств и плохой запах.

Далее в отсек для порошка или смягчителя добавьте немного белого уксуса. Средство выводит известковые наслоения и помогает удалить неприятный аромат.



Стиральную машину можно легко очистить / Фото Pexels

Также следует помнить, что после каждой стирки дверцу правильной машины нужно открывать, чтобы вся накопленная влага выветрилась, а не превратилась в плесень.

Часто бывает и такое, что постиранная одежда начинает тхнуть в барабане, если после стирки вы ее долго не вынимаете. А еще избыток белья создает меньше пространства для воды и порошка, поэтому плохой запах после стирки может остаться.

Кроме того, нужно регулярно очищать резиновые уплотнители и отсек для порошка, потому что там часто накапливается налет и влага.

Если столовый уксус мы используем для очистки барабана, то есть еще один интересный лайфхак с яблочным уксусом, пишет Express. Яблочный уксус эффективно удаляет налет в ванной и имеет приятный запах, чем столовый уксус. Но помните, что уксус нельзя использовать на мраморных и гранитных поверхностях, технических устройствах, вощеной мебели, деталях посудомоечной машины и затирках между плиткой.

