Як вберегти вікна від запотівання і плісняви: потрібні лише натуральні засоби

У зимову пору вікна активно запотівають, а через підвищену вологість з’являється пліснява. Щоб її уникнути, варто скористатися лише натуральними засобами.

Важливо не лише боротися з наслідками, але й правильно обробити поверхні, де з’явилися перші ознаки плісняви, розповіла блогерка Софія Сізова у своєму інстаграмі.

Як усунути конденсат та плісняву?

Якщо є ознаки плісняви, то спочатку ці місця слід протерти спиртом, горілкою чи оцтом. Особливу увагу треба приділяти кутикам, оскільки саме там вона накопичується найчастіше.

Оцет повинен бути 9%. Якщо ураження сильне, то вікна треба протирати нерозбавленим оцтом, в інших випадках його можна розвести з водою у пропорції 1:1. Горілку розводити не потрібно. Спирт 70% також використовують без розведення, а більш концентрований – змішують з водою у співвідношенні 1:1.

Після основного етапу виведення плісняви треба взяти піну для гоління й нанести на чисте та сухе вікно й рівномірно розтерти за допомогою паперових рушників. У результаті утвориться тонка плівка, тому конденсат більше не з’явиться. Вікна будуть сухими й не накопичуватимуть плісняву. Ефект від цього лайфхаку триматиметься 2 – 3 тижні. Після цього треба знову поновити все піною.

Як позбутися конденсату та плісняви: дивіться відео

Експерти кажуть, що оцет не лише видаляє цвіль, але й знищує спори, запобігаючи повторній появі, пише Express. Та навіть оцет не допоможе, якщо в приміщенні не буде достатньої вентиляції, тому потрібно постійно підтримувати сухість та циркуляцію повітря.

Коли вологе повітря не має куди виходити, то осідає на стінах й створює ідеальні умови для росту цвілі. Під час приготування їжі використовуйте витяжку, витирайте конденсат з вікон чи відкривайте вікна.

Які ще є корисні поради?