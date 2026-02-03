Як вберегти вікна від запотівання і плісняви: потрібні лише натуральні засоби
- Для усунення плісняви потрібно протерти уражені місця спиртом, горілкою або 9% оцтом, приділивши увагу кутикам.
- Після видалення плісняви нанесіть піну для гоління на вікна для утворення плівки, що запобігає конденсату, та забезпечте належну вентиляцію приміщення.
У зимову пору вікна активно запотівають, а через підвищену вологість з’являється пліснява. Щоб її уникнути, варто скористатися лише натуральними засобами.
Важливо не лише боротися з наслідками, але й правильно обробити поверхні, де з’явилися перші ознаки плісняви, розповіла блогерка Софія Сізова у своєму інстаграмі.
Як усунути конденсат та плісняву?
Якщо є ознаки плісняви, то спочатку ці місця слід протерти спиртом, горілкою чи оцтом. Особливу увагу треба приділяти кутикам, оскільки саме там вона накопичується найчастіше.
Оцет повинен бути 9%. Якщо ураження сильне, то вікна треба протирати нерозбавленим оцтом, в інших випадках його можна розвести з водою у пропорції 1:1. Горілку розводити не потрібно. Спирт 70% також використовують без розведення, а більш концентрований – змішують з водою у співвідношенні 1:1.
Після основного етапу виведення плісняви треба взяти піну для гоління й нанести на чисте та сухе вікно й рівномірно розтерти за допомогою паперових рушників. У результаті утвориться тонка плівка, тому конденсат більше не з’явиться. Вікна будуть сухими й не накопичуватимуть плісняву. Ефект від цього лайфхаку триматиметься 2 – 3 тижні. Після цього треба знову поновити все піною.
Як позбутися конденсату та плісняви: дивіться відео
Експерти кажуть, що оцет не лише видаляє цвіль, але й знищує спори, запобігаючи повторній появі, пише Express. Та навіть оцет не допоможе, якщо в приміщенні не буде достатньої вентиляції, тому потрібно постійно підтримувати сухість та циркуляцію повітря.
Коли вологе повітря не має куди виходити, то осідає на стінах й створює ідеальні умови для росту цвілі. Під час приготування їжі використовуйте витяжку, витирайте конденсат з вікон чи відкривайте вікна.
Які ще є корисні поради?
Щоб відкрити пляшку зеленки без зафарбування рук, зніміть верхню кришечку, надіньте її на пімпочку без закручування й натисніть.
Для усунення неприємного запаху з раковини використовуйте суміш з половини склянки харчової соди та склянки білого оцту.
Часті питання
Які засоби рекомендує використовувати Софія Сізова для боротьби з пліснявою на вікнах?
Софія Сізова рекомендує протирати місця з пліснявою спиртом, горілкою чи оцтом. Оцет повинен бути 9% – при сильному ураженні його використовують нерозбавленим, а в інших випадках розводять з водою у пропорції 1:1. Горілку розводити не потрібно. Спирт 70% також використовують без розведення, а більш концентрований змішують з водою у співвідношенні 1:1.
Які додаткові поради дає стаття для уникнення конденсату та плісняви?
Стаття радить після виведення плісняви нанести піну для гоління на чисте та сухе вікно й рівномірно її розтерти. Це створить тонку плівку, яка запобігатиме появі конденсату протягом 2 – 3 тижнів. Після цього процедуру потрібно поновити.
Чому важливо забезпечувати хорошу вентиляцію в приміщенні?
Важливо забезпечувати хорошу вентиляцію, оскільки вологе повітря, яке не має куди виходити, осідає на стінах й створює ідеальні умови для росту цвілі. Для цього під час приготування їжі слід використовувати витяжку, витирати конденсат з вікон чи відкривати вікна.