Как уберечь окна от запотевания и плесени: нужны только натуральные средства
- Для устранения плесени нужно протереть пораженные места спиртом, водкой или 9% уксусом, уделив внимание уголкам.
- После удаления плесени нанесите пену для бритья на окна для образования пленки, предотвращающей конденсат, и обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения.
В зимнее время окна активно запотевают, а из-за повышенной влажности появляется плесень. Чтобы ее избежать, стоит воспользоваться только натуральными средствами.
Важно не только бороться с последствиями, но и правильно обработать поверхности, где появились первые признаки плесени, рассказала блогерша София Сизова в своем инстаграме.
Как устранить конденсат и плесень?
Если есть признаки плесени, то сначала эти места следует протереть спиртом, водкой или уксусом. Особое внимание надо уделять уголкам, поскольку именно там она накапливается чаще всего.
Уксус должен быть 9%. Если поражение сильное, то окна надо протирать неразбавленным уксусом, в других случаях его можно развести с водой в пропорции 1:1. Водку разводить не нужно. Спирт 70% также используют без разведения, а более концентрированный – смешивают с водой в соотношении 1:1.
После основного этапа выведения плесени надо взять пену для бритья и нанести на чистое и сухое окно и равномерно растереть с помощью бумажных полотенец. В результате образуется тонкая пленка, поэтому конденсат больше не появится. Окна будут сухими и не будут накапливать плесень. Эффект от этого лайфхака будет держаться 2 – 3 недели. После этого надо снова обновить все пеной.
Как избавиться от конденсата и плесени: смотрите видео
Эксперты говорят, что уксус не только удаляет плесень, но и уничтожает споры, предотвращая повторное появление, пишет Express. Но даже уксус не поможет, если в помещении не будет достаточной вентиляции, поэтому нужно постоянно поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.
Когда влажному воздуху некуда выходить, то оседает на стенах и создает идеальные условия для роста плесени. Во время приготовления пищи используйте вытяжку, вытирайте конденсат с окон или открывайте окна.
Какие еще есть полезные советы?
Чтобы открыть бутылку зеленки без закрашивания рук, снимите верхнюю крышечку, наденьте ее на пимпочку без закручивания и нажмите.
Для устранения неприятного запаха из раковины используйте смесь из половины стакана пищевой соды и стакана белого уксуса.
