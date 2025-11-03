Ось чому у домі постійно багато пилюки: несподівана помилка у прибиранні

Прибирання пилу може видаватися нескінченним і практично неможливим завданням. Адже щойно ви з ним закінчите, новий шар вже осідає на усіх меблях.

Здається, що попри усі зусилля пил так чи інакше потрапляє до домівок, і позбутися повністю проблеми неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, якщо він повертається аж надто швидко, цілком ймовірно, що під час прибирання ви припускаєтеся помилки.

Цікаво Троянди виростуть небачено великими: підживленню, якому почнуть заздрити сусіди

Чому в домі дуже багато пилу?

Кілька факторів можуть призвести до дуже швидкого накопичення пилу – і їх потрібно позбутися, аби прибирати у квартирі не доводилося щодня.

До речі, знайти засоби для прибирання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Висока вологість . Можливо, саме вологість у домі призводить до накопичення пилу. Пилові кліщі також частіше з'являються за умов підвищеної вологості. І для того, аби пил з'являвся рідше, намагайтеся підтримувати вологість на рівні 40 – 50%.

. Можливо, саме вологість у домі призводить до накопичення пилу. Пилові кліщі також частіше з'являються за умов підвищеної вологості. І для того, аби пил з'являвся рідше, намагайтеся підтримувати вологість на рівні 40 – 50%. Не витираєте пил з-під поверхонь . Пил природним чином осідає не тільки там, де його легко побачити. І якщо ви ігноруєте його наявність під столами, шафами тощо – він буде підійматися в повітря та знову осідати на меблях за лічені хвилини.

. Пил природним чином осідає не тільки там, де його легко побачити. І якщо ви ігноруєте його наявність під столами, шафами тощо – він буде підійматися в повітря та знову осідати на меблях за лічені хвилини. Носіння взуття в приміщенні . Взуття переносить величезну кількість пилу та бруду з вулиці, і якщо ходити в ньому по кімнаті, пил буде накопичуватися значно швидше.

. Взуття переносить величезну кількість пилу та бруду з вулиці, і якщо ходити в ньому по кімнаті, пил буде накопичуватися значно швидше. Брудна вентиляція . Якщо повітряні фільтри у квартирі засмічені, пил циркулює назад у дім. Фільтри потрібно обов'язково очищувати чи замінювати кожні 2 – 3 місяці.

. Якщо повітряні фільтри у квартирі засмічені, пил циркулює назад у дім. Фільтри потрібно обов'язково очищувати чи замінювати кожні 2 – 3 місяці. Брудні килими. Килими – це ідеальний сховок для величезної кількості пилу, адже вони можуть таємно накопичувати бруд, клітини шкіри, шерсть домашніх тварин тощо. Пилососити килими радять двічі на тиждень, а також їх потрібно чистити кілька разів на рік.



Протирати пил потрібно регулярно / Фото Pexels

Що робити, щоб пилу стало менше?

Виправити ситуацію можливо, але для цього потрібно вжити деяких заходів. Зокрема, розпрощатися з зайвими речами. Один з найпростіших способів зменшити кількість пилу – це не тримати у домі більше предметів, ніж справді потрібно. Особливо це стосується текстильних виробів та маленьких сувенірів на полицях що, здається, лише й накопичують пил, пише The Spruce.

Також слідкуйте за технікою витирання пилу – починати потрібно згори, а тоді вже спускатися нижче. Інакше пил з верхніх полиць опадатиме на ті, що ви вже витерли.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?