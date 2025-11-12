Павуки з дому почнуть тікати: повторіть один хитромудрий лайфхак
В осінню пору павуки можуть все частіше з’являтися в оселі в пошуках їжі. Восени їх можна побачити всюди – у кутках кімнат, на стінах чи шафах. Чимало людей бояться павуків, тож щоб не застати їх вдома, можна скористатися простим та цікавим лайфхаком.
Павуки не є шкідливими для людей, але їхній вигляд багатьох дуже лякає, тому є один засіб, який їх не вб’є, а лише відлякає неприємним та різким запахом, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як відлякати павуків з дому?
Кориця – саме та ароматна спеція, яка здатна відлякати павуків, мурах та навіть тарганів завдяки своєму сильному запаху й природним антибактеріальним властивостям.
Аромат кориці для павуків є настільки різким, що при найменшому запаху вони покидають ділянку. Щоб змусити павуків триматися подалі вашого дому, потрібно лише посипати порошком кориці ті місця, де ви бачили павуків. А ще можна зробити доволі простий спрей.
Для його отримання потрібно столову ложку кориці змішати з однією склянкою води. Отриманий розчин перелийте у пляшку з розпилювачем й обробіть засобом вікна, двері, плінтуси та кути кімнат.
Павуків можна легко вивести з дому / Фото Pexels
Задля додаткового ефекту, в окремих місцях можна розкласти невеликі ємності з меленою корицею чи палички кориці, щоб створити природний бар’єр для павуків.
Також добре працюють проти павуків ефірні олія лаванди. У воду достатньо додати 10 – 15 крапель й обприскати засобом приміщення. А ще можна змочити олією ватні кульки й порозкладати у проблемних місцях. Додатковою перевагою такого методу стане гарний запах в оселі.
Щоб не допустити павуків у дім, варто скористатися ще кількома ефективними методами, пише The Mirror. Перший спосіб – протирання стін ефірною олією апельсина. Павуки дуже не люблять запаху цитрусових, тому втечуть з будинку. Другий спосіб – натирання вікна олією перцевої м’яти. Запах цієї олії павуки теж не люблять, тож завдяки таким методам вдасться їх прогнати з оселі.
Як ще прогнати павуків з дому?
Для відлякування павуків у ванній кімнаті рекомендується використовувати рослини з запахом евкаліпта, лимонника та м’яти, а також натирати поверхні цедрою лимона.
Британські експерти радять обприскувати будинок сумішшю кокосової олії та води, щоб відлякати павуків, які не переносять запах кокоса.
