Павуки з дому почнуть тікати: повторіть один хитромудрий лайфхак
12 листопада, 12:11
Павуки з дому почнуть тікати: повторіть один хитромудрий лайфхак

Юлія Турелик
Основні тези
  • Кориця має сильний запах, що відлякує павуків, мурах та тарганів, її можна використовувати як порошок або спрей.
  • Ефірні олії лаванди, апельсина та перцевої м’яти також ефективні для відлякування павуків завдяки своїм запахам.

В осінню пору павуки можуть все частіше з’являтися в оселі в пошуках їжі. Восени їх можна побачити всюди – у кутках кімнат, на стінах чи шафах. Чимало людей бояться павуків, тож щоб не застати їх вдома, можна скористатися простим та цікавим лайфхаком.

Павуки не є шкідливими для людей, але їхній вигляд багатьох дуже лякає, тому є один засіб, який їх не вб’є, а лише відлякає неприємним та різким запахом, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як відлякати павуків з дому?

Кориця – саме та ароматна спеція, яка здатна відлякати павуків, мурах та навіть тарганів завдяки своєму сильному запаху й природним антибактеріальним властивостям.

Аромат кориці для павуків є настільки різким, що при найменшому запаху вони покидають ділянку. Щоб змусити павуків триматися подалі вашого дому, потрібно лише посипати порошком кориці ті місця, де ви бачили павуків. А ще можна зробити доволі простий спрей.

Для його отримання потрібно столову ложку кориці змішати з однією склянкою води. Отриманий розчин перелийте у пляшку з розпилювачем й обробіть засобом вікна, двері, плінтуси та кути кімнат.


Павуків можна легко вивести з дому / Фото Pexels

Задля додаткового ефекту, в окремих місцях можна розкласти невеликі ємності з меленою корицею чи палички кориці, щоб створити природний бар’єр для павуків.

Також добре працюють проти павуків ефірні олія лаванди. У воду достатньо додати 10 – 15 крапель й обприскати засобом приміщення. А ще можна змочити олією ватні кульки й порозкладати у проблемних місцях. Додатковою перевагою такого методу стане гарний запах в оселі.

Щоб не допустити павуків у дім, варто скористатися ще кількома ефективними методами, пише The Mirror. Перший спосіб – протирання стін ефірною олією апельсина. Павуки дуже не люблять запаху цитрусових, тому втечуть з будинку. Другий спосіб – натирання вікна олією перцевої м’яти. Запах цієї олії павуки теж не люблять, тож завдяки таким методам вдасться їх прогнати з оселі.

Як ще прогнати павуків з дому?

