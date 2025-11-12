Пауки из дома начнут убегать: повторите один хитроумный лайфхак

В осеннюю пору пауки могут все чаще появляться в доме в поисках пищи. Осенью их можно увидеть повсюду – в углах комнат, на стенах или шкафах. Многие люди боятся пауков, поэтому чтобы не застать их дома, можно воспользоваться простым и интересным лайфхаком.

Пауки не вредны для людей, но их вид многих очень пугает, поэтому есть одно средство, которое их не убьет, а только отпугнет неприятным и резким запахом, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Есть несколько действенных средств: как защитить продукты от мышей

Как отпугнуть пауков из дома?

Корица – именно та ароматная специя, которая способна отпугнуть пауков, муравьев и даже тараканов благодаря своему сильному запаху и естественным антибактериальным свойствам.

Аромат корицы для пауков является настолько резким, что при малейшем запахе они покидают участок. Чтобы заставить пауков держаться подальше вашего дома, нужно лишь посыпать порошком корицы те места, где вы видели пауков. А еще можно сделать довольно простой спрей.

Для его получения нужно столовую ложку корицы смешать с одним стаканом воды. Полученный раствор перелейте в бутылку с распылителем и обработайте средством окна, двери, плинтусы и углы комнат.



Пауков можно легко вывести из дома / Фото Pexels

Для дополнительного эффекта, в отдельных местах можно разложить небольшие емкости с молотой корицей или палочки корицы, чтобы создать естественный барьер для пауков.

Также хорошо работают против пауков эфирные масла лаванды. В воду достаточно добавить 10 – 15 капель и опрыскать средством помещение. А еще можно смочить маслом ватные шарики и разложить в проблемных местах. Дополнительным преимуществом такого метода станет хороший запах в доме.

Чтобы не допустить пауков в дом, стоит воспользоваться еще несколькими эффективными методами, пишет The Mirror. Первый способ – протирание стен эфирным маслом апельсина. Пауки очень не любят запаха цитрусовых, поэтому убегут из дома. Второй способ – натирание окна маслом перечной мяты. Запах этого масла пауки тоже не любят, поэтому благодаря таким методам удастся их прогнать из дома.

Как еще прогнать пауков из дома?