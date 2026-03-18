Дачник розповів секрет: що налити в мурашник, щоб позбутися комах назавжди
- Для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію.
- Діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі, пошкоджуючи їхній захисний шар та змушуючи їх залишити місце проживання.
З мурахами в саду та на городі стикаються усі дачники в теплу пору року. І хоч комахи здаються нешкідливими, їхня ціла колонія здатна пошкодити рослини.
Найбільша проблема мурах полягає в тому, що вони розводять попелицю – дрібного шкідника, який висмоктує сік з листя та пагонів, пишуть "Добрі новини". Через неї слабшають рослини та знижується врожайність.
Попелиця виділяє солодку рідину так звану падь, яку дуже люблять мурахи, тому вони її захищають. Поки мурахи поруч – шкідників не чіпає жоден хижак.
Як вивести мурашник з ділянки?
Є чимало методів виведення мурашника, проте один з найпопулярніших – це використання звичайного оцту. Різкий запах рідини дезорієнтує мурах та їхні запахові доріжки.
Оцет потрібно змішати з водою в однакових пропорціях. Отриману рідину обережно заливають в мурашник. Від цього засобу вони не загинуть, проте залишать сад чи город в пошуках іншого місця.
Оцет змусить комах покинути територію / Фото Pexels
Мурахи орієнтуються в просторі за допомогою запахових міток – феромонів. Після того, як оцет перебиває цей сигнал, то комахи втрачають можливість знаходити дорогу до гнізда й покидають територію.
А ще кисле середовище здатне пошкодити структуру мурашника, якщо він розташований на пухкому ґрунті. Найчастіше мурашники можна знайти в теплих та сухих місцях: біля грядок, під каміння чи фундаментом.
Дачники для профілактики використовують проти мурах натуральні запахи, які вони дуже не люблять: золу, корицю чи суху гірчицю.
Позбутися від мурах можна за допомогою діатомової землі, пише Martha Stewart. Це дрібний порошок зі скам’янілих мікроводоростей. Він безпечний для людей і тварин, але згубний для комах. Потрапляючи на тіло мурахи, він пошкоджує їхній захисний шар.
Якщо мурахи оселилися також в оселі, то достатньо лише тонким шаром розсипати порошок вздовж плінтусів, у щілинах чи там, де ви помічали мурах. Для дому підходить харчова діатомова земля.
Що ще варто знати дачникам?
Навесні півонії потребують прибирання старого листя та розпушування землі для кращого доступу кисню до коріння.
Посадка поруч з яблунею рослин, таких як конюшина, петрушка, цибуля-шніт, деревій, фенхель, чорнобривці та настурції, може значно покращити урожай та захистити від шкідників.
Часті питання
Чому мурахи захищають попелицю?
Мурахи захищають попелицю тому, що вона виділяє солодку рідину падь, яку мурахи дуже люблять. Поки мурахи поруч — шкідників не чіпає жоден хижак.
Як оцет допомагає вивести мурашник з ділянки?
Оцет допомагає вивести мурашник з ділянки завдяки своєму різкому запаху, який дезорієнтує мурах та перебиває їхні запахові доріжки — феромони. Це змушує мурах залишати сад чи город у пошуках іншого місця.
Які натуральні засоби можна використовувати проти мурах?
Для профілактики проти мурах можна використовувати натуральні запахи, які вони не люблять: золу, корицю чи суху гірчицю. Також можна використовувати діатомову землю, яка безпечна для людей і тварин, але згубна для комах.