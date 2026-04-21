Цукор проти мурах в саду: проста пастка, яка реально працює

Мурахи в саду здаються безпечними, поки їх не стає занадто багато. З часом вони починають шкодити рослинам і буквально розводити попелицю, яка висмоктує соки з листя. Тому боротьба з ними є необхідністю для хорошого урожаю.

Про простий спосіб, який допоможе вплинути не на окремих комах, а одразу на всю колонію, розповів дачник на ютуб-каналі "Дача агронома".

Як швидко позбутися мурах з городу?

Потрібно скористатися солодкою приманкою, яку мурахи самі віднесуть у мурашник й розповсюдять серед інших. Саме цей метод вважається особливо дієвим.

Суть методу полягає у створенні привабливої їжі для мурах, яка буде для них згубною. Для цього використовують засіб від шкідників з діючою речовиною імідаклоприд – такі препарати застосовують проти попелиці чи личинок хруща.

Комахи дуже активно реагують на солодке. Вони поїдають приманку самі й переносять її до мурашника, де годують інших. Саме так отрута поширюється на всю колонію, а не лише на тих мурах, які знайшли приманку.

Як приготувати приманку?

Потрібно зробити концентрований розчин. Візьміть дозу препарату, розраховану на 10 літрів води, але розведіть її лише в одному літрі.

Підготуйте цукор – розсипте його тонким шаром на папері, а тоді обробіть – рівномірно обприскайте цукор приготовленим розчином.

Тоді на певний час залишіть цукор для висихання, а після цього – пересипте у зручну ємність. Готову приманку розсипають у тих місцях, де часто з’являються мурахи або біля входів у мурашники.

Позбавлення від мурах дозволить вирішити дуже поширену проблему – попелицю. Комахи захищають її й сприяють розмноженню, тому якщо їх не позбутися, то знищити попелицю буде дуже складно.

Коли мурах стане менше – природний баланс відновиться. Такі корисні комахи як сонечка почнуть активно знищувати попелицю, тож у результаті сад стане здоровішим без використання хімії.

Як позбутися мурах у саду: дивіться відео

Також для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію, пишуть "Добрі новини".

А от діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі. Вона пошкоджує їхній захисний шар та змушує залишити місце проживання.

