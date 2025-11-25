Чому у шафі з'являється міль: прості кроки, які позбавлять її назавжди

Міль є шкідливою комахою, оскільки здатна знищити одяг. Її треба вчасно помітити у шафі й утилізувати. Способів виведення молі є багато, а більшість з них – прості у застосуванні.

Найчастіше міль стає активною навесні та влітку, коли самки шукають для себе місце, щоб відкласти яйця, пише 24 Канал з посиланням на Express. Однак навіть в холодну пору міль може пробратися в помешкання.

Як з’являється міль у шафі?

Міль потрапляє у будинок через відкрите вікно або прикріпившись до одягу. Саме тому, якщо ви перевозите річ з одного місця в інше, то слід добре його передивитися на наявність шкідників.

Відлякати міль доволі просто. Потрібно лише тканинні мішечки наповнити лавандою й покласти у шафу.

Сушений розмарин, чебрець, гвоздику, лаванду чи лаврове листя помістіть у тканинний мішечок та покладіть у шафи й шухляди. Також можна використовувати ефірні олії, якщо немає висушених рослин,

– зазначають фахівці.

Сильно відлякує міль специфічний запах кориці. Потрібно розкласти палички по різних місцях, обгорнувши їх у пергаментний папір. Завдяки кориці буде гарно пахнути одяг, а спеція стане профілактикою проти молі у шафі.



Міль можна вивести з шафи / Фото Pexels

Серед легких лайфхаків можна скористатися господарським милом. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила є неприємним для молі, тож вона швидко покине шафу чи навіть не залетить всередину.

Вовну, шовк, хутро та шкіру потрібно зберігати у герметичних контейнерах, бо саме ці тканини найчастіше уражаються міллю.

Тиса червоного кедра стане помічником для виведення молі з дому, пише Martha Stewart. Темна серцевина дерева містить натуральні олії, що допомагають знищувати личинок молі. Раніше використовували проти молі нафталін, але він шкідливий, тому від нього все частіше відмовляються.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?