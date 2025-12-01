Миші навіть не наблизяться: як вберегти від них продукти в коморі
- Гризуни можуть проникати в дім через щілини, тому важливо закрити всі можливі входи.
- Зберігайте продукти в щільно закритих контейнерах і регулярно прибирайте сміття, щоб запобігти доступу мишей до їжі.
У зимову пору миші намагаються активно пробратися в дім, оскільки холод підштовхує їх шукати тепло та доступ до їжі. Якщо будинок незахищений, то може стати для гризунів ідеальним прихистком.
Доволі ласими для мишей є комори, де зберігаються запаси продуктів, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. З першими морозами вже можна зіткнутися з гризунами, тому потрібно прикласти мінімум зусиль, щоб бути певними, що вони не проберуться в укриття.
Читайте також Чому у шафі з'являється міль: прості кроки, які позбавлять її назавжди
Зрозуміти, що миші вже оселилися в коморі досить просто. Уздовж стін можна помітити темний послід, вночі буде чутно шурхоти в стінах, а на картоні стануть помітними сліди від гризіння.
Як вберегти комору від мишей?
Перекрийте всі входи
Миші здатні пролізти у щілину розміром в монету, тому треба перевірити стіни та фундамент на наявність щілин, місця біля труб, вентиляції, а також горище і підвал. Якщо є дірки, то їх варто загерметизувати.
Приберіть доступ до їжі
Усі продукти потрібно зберігати в щільно закритих контейнерах, не залишаючи їжу на відкритих поверхнях. Будь-які крихти потрібно одразу прибирати й витирати протікання. Сміття доволі часто приваблює мишей, тому його варто регулярно виносити.
Доступ мишей до дому можна звести до мінімуму / Фото Pexels
Позбудьтеся безладу
Гризуни люблять оселятися у закутках з безладом, тому варто прибрати старі картонні коробки, паперові пакети та будь-які інші накопичення у коморі. Якщо поруч з домом зберігаються дрова впритул до стіни, то миші можуть облаштувати там гнізда.
Якщо правильно підготувати будинок до зими, то можна легко випередити проблему.
До слова, гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення, пише Express. Вистелення фольгою місць, де можуть бути миші чи щурі, допомагає їх відлякати. Цей метод зовсім недорогий, але доволі дієвий, тож спробуйте його повторити.
Як вивести з дому інших шкідників?
Щоб позбутися молі, заражений одяг потрібно запакувати в поліетиленовий пакет та винести, а міцний одяг випрати і висушити за високих температур.
Для позбавлення від тарганів можна використовувати домашній порошок з бури, кукурудзяного та пшеничного борошна, і цукру.
Часті питання
Які місця найбільш привабливі для мишей у домі?
Миші найбільше приваблюють комори, де зберігаються запаси продуктів. Особливо це стає актуальним з настанням перших морозів, коли гризуни можуть пробратися в укриття для пошуку їжі.
Як можна запобігти проникненню мишей в комору?
Щоб запобігти проникненню мишей, слід перекрити всі можливі входи — перевірити стіни, фундамент, місця біля труб і вентиляції на наявність щілин. Продукти потрібно зберігати в щільно закритих контейнерах, а сміття виносити регулярно.
Яким чином фольга допомагає відлякувати гризунів?
Фольга допомагає відлякувати гризунів завдяки її шелесту і слизькій поверхні, які миші не люблять. Вистелення фольгою місць, де можуть бути миші чи щурі, є недорогим, але доволі дієвим методом для їх відлякування.