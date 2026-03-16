Усім городникам до уваги: як позбутися кротів на ділянці без хімії
- Кроти не люблять мелений червоний перець, який можна засипати в їхні нори, щоб вони залишили територію через дискомфорт.
- Для запобігання поверненню кротів рекомендується висадити рослини з сильним ароматом, такі як чорнобривці, нагідки та нарциси.
Кроти стають справжньою проблемою для власників присадибних ділянок. Підземні ходи псують газони, клумби й грядки, проте вивести їх з подвір’я не так вже й просто, але цілком можливо.
Деякі господарі борються з кротами радикальними способами: заливають нори водою, використовують гас, карбід чи димові шашки, проте ці методи рідко дають бажаний результат, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю".
Як прогнати кротів з ділянки?
Кроти вже пристосувались до підтоплень, тому вода їх не лякає. Це ж стосується й ультразвукових відлякувачів, оскільки тварини з часом звикають до постійного шуму.
Мало хто про це знає, але кроти дуже не люблять мелений червоний перець. Його активні речовини сильно подразнюють слизові оболонки. Щоб метод спрацював, потрібно знайти свіже кротовиння й відкрити доступ до тунелю, не руйнуючи його.
У хід засипають мелений перець та проштовхують якомога глибше, а тоді отвір закривають дошкою чи шматком картону й засипають землею. У результаті всередині утвориться висока концентрація подразника.
Коли кріт буде пересуватися своїми ходами, перець підніметься й потрапить на його слизові. Через сильний дискомфорт тварина залишить територію й почне шукати інше місце для проживання.
Цей метод є безпечним, оскільки червоний перець – натуральний продукт, який не забруднює ґрунт й не шкодить рослині чи воді. Перевагою є й те, що перець не здатен вбити тварину. Він лише створює несприятливі умови, через які кріт сам залишить ділянку.
Досвідчені фахівці радять висадити по периметру ділянки рослини з сильним ароматом. Це допоможе зменшити ризик повторної появи кротів. Найкраще підходять чорнобривці, нагідки та нарциси. Ці квіти мають сильний запах, який відлякує тварин.
А от для відлякування мишей у саду та домі можна використовувати запахи кориці, оцту, чайних пакетиків, м'яти, гвоздики та гострого перцю, пише Express. Тварини мають дуже гострий нюх, тому ненавидять різких ароматів.
Простий метод відлякування кротів: дивіться відео
Часті питання
