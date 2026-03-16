Всем огородникам во внимание: как избавиться от кротов на участке без химии

Кроты становятся настоящей проблемой для владельцев приусадебных участков. Подземные ходы портят газоны, клумбы и грядки, однако вывести их со двора не так уж и просто, но вполне возможно.

Некоторые хозяева борются с кротами радикальными способами: заливают норы водой, используют керосин, карбид или дымовые шашки, однако эти методы редко дают желаемый результат, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Как прогнать кротов с участка?

Кроты уже приспособились к подтоплениям, поэтому вода их не пугает. Это же касается и ультразвуковых отпугивателей, поскольку животные со временем привыкают к постоянному шуму.

Мало кто об этом знает, но кроты очень не любят молотый красный перец. Его активные вещества сильно раздражают слизистые оболочки. Чтобы метод сработал, нужно найти свежее кротовище и открыть доступ к туннелю, не разрушая его.

В ход засыпают молотый перец и проталкивают как можно глубже, а потом отверстие закрывают доской или куском картона и засыпают землей. В результате внутри образуется высокая концентрация раздражителя.

Когда крот будет передвигаться своими ходами, перец поднимется и попадет на его слизистые. Из-за сильного дискомфорта животное покинет территорию и начнет искать другое место для проживания.

Этот метод является безопасным, поскольку красный перец – натуральный продукт, который не загрязняет почву и не вредит растению или воде. Преимуществом является и то, что перец не способен убить животное. Он лишь создает неблагоприятные условия, из-за которых крот сам покинет участок.

Опытные специалисты советуют высадить по периметру участка растения с сильным ароматом. Это поможет уменьшить риск повторного появления кротов. Лучше всего подходят бархатцы, ноготки и нарциссы. Эти цветы имеют сильный запах, который отпугивает животных.

А вот для отпугивания мышей в саду и доме можно использовать запахи корицы, уксуса, чайных пакетиков, мяты, гвоздики и острого перца, пишет Express. Животные имеют очень острое обоняние, поэтому ненавидят резких ароматов.

