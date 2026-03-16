Лайфхаки Секреты дачника Всем огородникам во внимание: как избавиться от кротов на участке без химии
16 марта, 06:16
Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Кроты не любят молотый красный перец, который можно засыпать в их норы, чтобы они покинули территорию из-за дискомфорта.
  • Для предотвращения возвращения кротов рекомендуется высадить растения с сильным ароматом, такие как бархатцы, ноготки и нарциссы.

Кроты становятся настоящей проблемой для владельцев приусадебных участков. Подземные ходы портят газоны, клумбы и грядки, однако вывести их со двора не так уж и просто, но вполне возможно.

Некоторые хозяева борются с кротами радикальными способами: заливают норы водой, используют керосин, карбид или дымовые шашки, однако эти методы редко дают желаемый результат, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Как прогнать кротов с участка?

Кроты уже приспособились к подтоплениям, поэтому вода их не пугает. Это же касается и ультразвуковых отпугивателей, поскольку животные со временем привыкают к постоянному шуму.

Мало кто об этом знает, но кроты очень не любят молотый красный перец. Его активные вещества сильно раздражают слизистые оболочки. Чтобы метод сработал, нужно найти свежее кротовище и открыть доступ к туннелю, не разрушая его.

В ход засыпают молотый перец и проталкивают как можно глубже, а потом отверстие закрывают доской или куском картона и засыпают землей. В результате внутри образуется высокая концентрация раздражителя.

Когда крот будет передвигаться своими ходами, перец поднимется и попадет на его слизистые. Из-за сильного дискомфорта животное покинет территорию и начнет искать другое место для проживания.

Этот метод является безопасным, поскольку красный перец – натуральный продукт, который не загрязняет почву и не вредит растению или воде. Преимуществом является и то, что перец не способен убить животное. Он лишь создает неблагоприятные условия, из-за которых крот сам покинет участок.

Опытные специалисты советуют высадить по периметру участка растения с сильным ароматом. Это поможет уменьшить риск повторного появления кротов. Лучше всего подходят бархатцы, ноготки и нарциссы. Эти цветы имеют сильный запах, который отпугивает животных.

А вот для отпугивания мышей в саду и доме можно использовать запахи корицы, уксуса, чайных пакетиков, мяты, гвоздики и острого перца, пишет Express. Животные имеют очень острое обоняние, поэтому ненавидят резких ароматов.

  Садоводы рекомендуют избегать посадки груши Каллери, европейской ели, клена остролистного, плакучей ивы, бумажной березы, ломбардийского тополя, восточного тополя и черной акации из-за их негативных характеристик, таких как самосейность, агрессивные корни, склонность к болезням и вреда для территории.

  Обрезка весной противопоказана для растений, которые формируют цветочные почки в предыдущем сезоне, таких как рододендроны, форзиция, гортензия, магнолия, молочай, сирень, калина, и цветущая айва.

Частые вопросы

Какие методы используются для борьбы с кротами на участке?

Некоторые хозяева используют радикальные способы, такие как заливка нор водой, применение керосина, карбида или дымовых шашек. Однако эти методы редко дают желаемый результат - кроты уже приспособились к подтоплению и не боятся воды.

Какой метод отпугивания кротов является безопасным и эффективным?

Безопасным и эффективным методом является использование молотого красного перца. Он раздражает слизистые оболочки кротов, создавая дискомфорт, из-за которого они покидают территорию. Этот метод не загрязняет почву и не вредит растениям или воде.

Какие растения помогают предотвратить повторное появление кротов?

Опытные специалисты рекомендуют высадить по периметру участка растения с сильным ароматом, такие как бархатцы, ноготки и нарциссы. Эти цветы имеют сильный запах, который отпугивает кротов.