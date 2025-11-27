Посадіть ці рослини восени, щоб кроти оминали вашу ділянку наступного року

Нашестя кротів здатні зіпсувати подвір’я чи сад. Якщо їм сподобалася ваша ділянка, то позбутися від них не так вже й просто. Втім, фахівці розповіли, що все ж таки є дієвий спосіб, який допоможе позбутися їх на ділянці.

Насправді кроти активні впродовж всього року, тому навіть наприкінці зими можна вдатися до однієї дієвої посадки, яка вмить їх відлякає, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Щоб збирати яйця відрами: це потрібно додати у раціон курей взимку

Як відлякати кротів з ділянки?

В осінню пору кротів теж можна зустріти на ділянці, бо ґрунт стає вологим, тож його легше рити, а отже, підземних ходів стає ще більше. Попри те, що кроти не шкодять рослинам на поверхні, але їхнє риття руйнує коріння квітів, призводячи до пожовтіння.

Щоб позбутися кротів, потрібно посадити рослини, які відлякують запахом свого цибулиння та коріння.



Кротів можна вивести з городу / Фото Pexels

Ефективними рослинами проти кротів є нарциси. У листопаді їх ще можна висадити перед зимою. У цибулинах квітів міститься лікорин – токсична сполука, яка викликає у кротів відразу. Саме тому кроти оминають ділянки з нарцисами.

Каперсовий молочай у народі називають рослиною від кротів. Він має різкий молочний сік та специфічні кореневі виділення, який роблять ґрунт менш привабливим для рослин.

Природним засобом проти кротів є аліуми (декоративний часник, цибуля та шніт-цибуля). Ці рослини мають дуже різкий аромат, який перебиває нюх крота, тож він швидко залишає територію.

Таку ж дію на шкідників мають чорнобривці. Вони виділяють речовини, які відлякують ґрунтових комах, якими живляться кроти, тож вони покидають місця, де є мало їжі.

Крім кротів, на подвір'ї можуть мати нори змії. Це рідкість, але на захаращених ділянках таке може трапитися. Змії зазвичай займають покинуті нори інших тварин для укриття, і наявність скинутої зміїної шкіри може свідчити про їхню присутність, пише Terminix. Рекомендується засипати зміїні нори землею або накрити їх важким каменем, але не залазити всередину, щоб уникнути укусу.

Які ще є цікаві поради?