Посадите эти растения осенью, чтобы кроты обходили ваш участок в следующем году

Нашествие кротов способны испортить двор или сад. Если им приглянулся ваш участок, то избавиться от них не так уж и просто. Впрочем, специалисты рассказали, что все же есть действенный способ, который поможет избавиться от них на участке.

На самом деле кроты активны в течение всего года, поэтому даже в конце зимы можно прибегнуть к одной действенной посадке, которая моментально их отпугнет, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как отпугнуть кротов с участка?

В осеннюю пору кротов тоже можно встретить на участке, потому что почва становится влажной, поэтому ее легче рыть, а значит, подземных ходов становится еще больше. Несмотря на то, что кроты не вредят растениям на поверхности, но их рытье разрушает корни цветов, приводя к пожелтению.

Чтобы избавиться от кротов, нужно посадить растения, которые отпугивают запахом своей луковицы и корней.



Кротов можно вывести с огорода / Фото Pexels

Эффективными растениями против кротов являются нарциссы. В ноябре их еще можно высадить перед зимой. В луковицах цветов содержится ликорин – токсичное соединение, которое вызывает у кротов отвращение. Именно поэтому кроты обходят участки с нарциссами стороной.

Каперсовый молочай в народе называют растением от кротов. Он имеет резкий млечный сок и специфические корневые выделения, который делают почву менее привлекательной для растений.

Природным средством против кротов является алиумы (декоративный чеснок, лук и шнитт-лук). Эти растения имеют очень резкий аромат, который перебивает обоняние крота, поэтому он быстро покидает территорию.

Такое же действие на вредителей имеют бархатцы. Они выделяют вещества, которые отпугивают почвенных насекомых, которыми питаются кроты, поэтому они покидают места, где мало пищи.

Кроме кротов, во дворе могут иметь норы змеи. Это редкость, но на захламленных участках такое может случиться. Змеи обычно занимают заброшенные норы других животных для укрытия, и наличие сброшенной змеиной кожи может свидетельствовать об их присутствии, пишет Terminix. Рекомендуется засыпать змеиные норы землей или накрыть их тяжелым камнем, но не залезать внутрь, во избежание укуса.

Какие еще есть интересные советы?