Чорнобривці здатні не лише прикрасити сад, але й захистити овочі від шкідників, пише Interia Kobieta. Досвідчені садівники садять їх не лише в клумбах, але й на грядках.

Як чорнобривці здатні відлякати колорадських жуків?

Чорнобривці приваблюють метеликів та бджіл, а також стають "щитом" для картоплі, оскільки при їхньому рості на грядках, колорадські жуки навіть не наближаються до овочів. Вони створюють природний бар’єр, який захишає овочі від живлення та обризання листя.

Різкий запах чорнобривців відлякує попелицю, мурах, цистоподібних нематод та білокрилок. Нематоди обгризають коренеплоди, а чорнобривці приваблюють їх до коренів та чинять токсичну дію, через що вони гинуть, а через місяців їхнє розмноження значно зменшується.

Чорнобривці також можна садити поруч з трояндами, які часто атакує попелиця. Садівники радять садити квіти поруч з хрестоцвітими овочами – капустою, цвітною капустою, брюссельською капустою та броколі. Серед інших овочів – це квасоля, помідори, морква, полуниця та лісова суниця.



Деякі рослини відлякають колорадського жука

Як доглядати за чорнобривцями?

Вирощувати квіти досить просто. Рослина вважається посухостійкою й може рости в будь-якому куточку саду. Чорнобривці накопичують воду, тому їм не потрібен частий полив.

Сіяти чорнобривці в ґрунт потрібно в середині травня, коли мине ризик ранкових заморозків. Вони чутливі до холоду, тому низькі температури можуть їх пошкодити. Проте весна цього року досить тепла, тому квіти можна висівати на місяць швидше. Дачники радять їх садити на відстані 10 – 20 сантиметрів одна від одної.

Для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін, базилік і чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають захистити картоплю від шкідників і хвороб, а також покращують ґрунт і смак картоплі.

