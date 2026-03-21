Бархатцы способны не только украсить сад, но и защитить овощи от вредителей, пишет Interia Kobieta. Опытные садоводы сажают их не только в клумбах, но и на грядках.

Как бархатцы способны отпугнуть колорадских жуков?

Бархатцы привлекают бабочек и пчел, а также становятся "щитом" для картофеля, поскольку при их росте на грядках, колорадские жуки даже не приближаются к овощам. Они создают естественный барьер, который защищает овощи от питания и обрезания листьев.

Інсектециди проти колорадського жука можна придбати на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про засоби від шкідника – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Резкий запах бархатцев отпугивает тлю, муравьев, цистообразных нематод и белокрылок. Нематоды обгрызают корнеплоды, а бархатцы привлекают их к корням и оказывают токсическое действие, из-за чего они погибают, а через месяцев их размножение значительно уменьшается.

Бархатцы можно сажать рядом с розами, которые часто атакует тля. Садоводы советуют сажать цветы рядом с крестоцветными овощами – капустой, цветной капустой, брюссельской капустой и брокколи. Среди других овощей – это фасоль, помидоры, морковь, клубника и лесная земляника.



Некоторые растения отпугнут колорадского жука

Как ухаживать за бархатцами?

Выращивать цветы достаточно просто. Растение считается засухоустойчивым и может расти в любом уголке сада. Бархатцы накапливают воду, поэтому им не нужен частый полив.

Сеять бархатцы в грунт нужно в середине мая, когда минует риск утренних заморозков. Они чувствительны к холоду, поэтому низкие температуры могут их повредить. Однако весна в этом году достаточно теплая, поэтому цветы можно высевать на месяц быстрее. Дачники советуют их сажать на расстоянии 10 – 20 сантиметров друг от друга.

Для улучшения урожая картофеля рекомендуется сажать рядом шпинат, чеснок, фасоль, капусту, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living. Эти растения помогают защитить картофель от вредителей и болезней, а также улучшают почву и вкус картофеля.

