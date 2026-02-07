Амариліс може перестати рости через полив: як правильно доглядати за квіткою

Амариліс – яскрава квітка, яка додасть домашній атмосфері святкового відтінку. Але він потребує правильного догляду, інакше швидко перестане рости.

Амариліс часто називають квіткою для аматорів, адже він не потребує від власника особливих зусиль. Проте саме така простота і може стати пасткою, яка загубить квітку, розповідає Morele.

Яка поширена помилка у догляді за амарилісом?

Коли рослина відмовляється випускати стрілку, припиняє ріст або починає в’янути, ми зазвичай шукаємо причину в поганому світлі чи нестачі добрив, хоча корінь проблеми значно банальніший. За словами фахівців, головним ворогом амариліса є помилки у поливі.

Полив – секрет красивого амариліса / Фото Pixabay

Амариліс – цибулинна культура, тому має природний запас ресурсів і легко переживає нетривалу посуху. Відповідно, як ґрунт постійно вологий, цибулина втрачає доступ до кисню і починає пріти. Рослина може здаватися живою, але всередині через надмірну вологу вже можуть розмножуватися грибки.

Як правильно поливати амариліс?

Єдине правило, на яке треба орієнтуватися, не регулярний час, а стан ґрунту. Беріться за лійку лише тоді, коли верхній шар землі (приблизно 2 – 3 сантиметри) став повністю сухим, Zielony ogrodek.

Також попіклуйтеся про те, щоб цибулина амариліса не була занурена в емлю повністю. В ідеалі вона повинна виступати приблизно на третину.

Які лайфхаки варто спробувати?