Амариліс часто називають квіткою для аматорів, адже він не потребує від власника особливих зусиль. Проте саме така простота і може стати пасткою, яка загубить квітку, розповідає Morele.

Яка поширена помилка у догляді за амарилісом?

Коли рослина відмовляється випускати стрілку, припиняє ріст або починає в’янути, ми зазвичай шукаємо причину в поганому світлі чи нестачі добрив, хоча корінь проблеми значно банальніший. За словами фахівців, головним ворогом амариліса є помилки у поливі.

Полив – секрет красивого амариліса / Фото Pixabay

Амариліс – цибулинна культура, тому має природний запас ресурсів і легко переживає нетривалу посуху. Відповідно, як ґрунт постійно вологий, цибулина втрачає доступ до кисню і починає пріти. Рослина може здаватися живою, але всередині через надмірну вологу вже можуть розмножуватися грибки.

Як правильно поливати амариліс?

Єдине правило, на яке треба орієнтуватися, не регулярний час, а стан ґрунту. Беріться за лійку лише тоді, коли верхній шар землі (приблизно 2 – 3 сантиметри) став повністю сухим, Zielony ogrodek.

Також попіклуйтеся про те, щоб цибулина амариліса не була занурена в емлю повністю. В ідеалі вона повинна виступати приблизно на третину.

Які лайфхаки варто спробувати?