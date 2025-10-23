Поверніть потужність пилососа за 10 хвилин: обійдетеся без майстрів

Без пилососа складно собі уявити сучасне життя. Втім, як і кожен прилад, з часом пилолос починає втрачати силу – починає гудіти й погано збирати сміття. Якщо така ситуація вам знайома, то радимо скористатися важливими порадами, які врятують вашого помічника.

Коли пилосос працює напівсили, то причина не в поломці, а в банальному засміченні, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Щоб пилосос знову працював так, як після покупки, потрібно виконати 4 прості кроки.

Як відновити потужність пилососа?

Крок 1 – перевірте трубу

Саме труба пилососа є головним джерелом проблеми. Всередині через певний час накопичується багато волосся, нитки, шерсть тварин та дрібні предмети. Щоб видалити сміття, можна скористатися гнучким тросом. Додатково трубу можна промити теплою водою у душі, висушити й після цього поставити назад.

Крок 2 – оновіть ущільнювачі

За словами фахівців, якщо між мішком та кришкою є щілина, то повітря починає проходити повз й потужність пилососа автоматично падає. Протріть гумові ущільнювачі вологою ганчіркою. Чистий ущільнювач стане герметичним й краще всмоктуватиме все з підлоги.



Пилосос потрібно очищувати / Фото Pexels

Крок 3 – помийте фільтри

Якщо пилосос має знімні та мийні фільтри, то їх одразу треба промити в теплій воді з краплею миючого засобу. Фільтри потрібно природно висушити впродовж доби. У випадку, якщо вони одноразові, тоді варто замінити на нові. Витрата буде незначною, але сильно вплине на роботу техніки.

Крок 4 – почистіть щітку

На щітці часто намотується волосся та шерсть тварин. Коли їх вже занадто багато, то коліщатка просто перестають обертатися. Щоб почистити щітку, потрібно взяти манікюрні ножиці й видалити все зайде.

Такі кілька простих дій допоможуть врятувати пилосос й знову допоможуть запрацювати йому на повну силу.

Видання Real Simple назвав кілька дрібних помилок, які скорочують термін служби пилососа. До основних помилок входить всмоктування дрібних порошків, взаємодія з вологою, недостатнє очищення фільтрів та накопичення волосся на щітці. Рекомендується змінювати фільтри раз на місяць та проводити повне технічне обслуговування пилососа раз на рік для продовження його терміну служби.

