Верните мощность пылесоса за 10 минут: обойдетесь без мастеров
- Чтобы восстановить мощность пылесоса, проверьте и почистите трубу, уплотнители, фильтры и щетку.
- Засорение, накопление волос и грязь могут снижать эффективность работы пылесоса.
Без пылесоса сложно себе представить современную жизнь. Впрочем, как и каждый прибор, со временем пылесос начинает терять силу – начинает гудеть и плохо собирать мусор. Если такая ситуация вам знакома, то советуем воспользоваться важными советами, которые спасут вашего помощника.
Когда пылесос работает вполсилы, то причина не в поломке, а в банальном засорении, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Чтобы пылесос снова работал так, как после покупки, нужно выполнить 4 простых шага.
Как восстановить мощность пылесоса?
Шаг 1 – проверьте трубу
Именно труба пылесоса является главным источником проблемы. Внутри через некоторое время накапливается много волос, нити, шерсть животных и мелкие предметы. Чтобы удалить мусор, можно воспользоваться гибким тросом. Дополнительно трубу можно промыть теплой водой в душе, высушить и после этого поставить обратно.
Шаг 2 – обновите уплотнители
По словам специалистов, если между мешком и крышкой есть щель, то воздух начинает проходить мимо и мощность пылесоса автоматически падает. Протрите резиновые уплотнители влажной тряпкой. Чистый уплотнитель станет герметичным и будет лучше всасывать все с пола.
Пылесос нужно очищать / Фото Pexels
Шаг 3 – помойте фильтры
Если пылесос имеет съемные и моющие фильтры, то их сразу надо промыть в теплой воде с каплей моющего средства. Фильтры нужно естественно высушить в течение суток. В случае, если они одноразовые, тогда стоит заменить на новые. Расход будет незначительным, но сильно повлияет на работу техники.
Шаг 4 – почистите щетку
На щетке часто наматывается волосы и шерсть животных. Когда их уже слишком много, то колесики просто перестают вращаться. Чтобы почистить щетку, нужно взять маникюрные ножницы и удалить все зайдет.
Такие несколько простых действий помогут спасти пылесос и снова помогут заработать ему в полную силу.
Издание Real Simple назвало несколько мелких ошибок, которые сокращают срок службы пылесоса. К основным ошибкам входит всасывание мелких порошков, взаимодействие с влагой, недостаточная очистка фильтров и накопление волос на щетке. Рекомендуется менять фильтры раз в месяц и проводить полное техническое обслуживание пылесоса раз в год для продления его срока службы.
Как вернуть ковру свежий запах?
Для очистки ковра используйте используйте пищевую соду, которая поглощает запахи и расщепляет жиры.
Посыпьте соду на ковер на ночь, а утром пропылесосьте для свежего запаха и мягкости. Такой метод является вспомогательным и действенным.
