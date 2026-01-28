Для чого виносити подушки на сніг: це працює краще за хімчистку

Навіть коли подушки здаються чистими, на них можуть бути приховані забруднення. Усередині роками накопичується пил, мікрочастинки шкіри, волога.

Ззовні цього не видно, запаху може не бути – і саме тому проблему чистки подушок ігнорують, повідомляє "Хвилинка". А дарма – мороз і сухий сніг працюють як природний фільтр, до якого не дотягуються ні вода, ні побутова хімія.

Для чого виносити подушки на сніг?

Сухий морозний сніг витягує з наповнювача пил, який роками залишається всередині. Коли подушку вибивають на холоді, дрібні частинки буквально виходять назовні. Саме тому сніг швидко темніє – це не бруд з вулиці, а те, що було всередині.

Подушки повинні бути свіжими / Фото Unsplash

Мінусова температура зменшує кількість пилових кліщів. Вони не переносять холод, і це важливо для людей з чутливою шкірою або схильністю до алергій.

Ще один ефект – усунення зайвої вологи. Навіть у сухій квартирі наповнювач накопичує вологу від тіла. Мороз допомагає її вивести без намокання тканини.

Цей метод підходить для більшості подушок – пір’яних, синтетичних, гіпоалергенних. Головна умова – сніг має бути сухим, а температура стабільно нижчою за нуль.

Процес простий: подушку виносять на чистий сніг, добре вибивають з обох боків, залишають на морозі на 20 – 30 хвилин і заносять додому для повного відігрівання.

Що ще варто робити з подушками?

Подушки потрібно регулярно провітрювати, навіть без снігу – на балконі або біля відкритого вікна, пише eurofirany. Це зменшує накопичення вологи.

Раз на кілька років варто міняти наповнювач або саму подушку. Жодне чищення не зробить стару річ новою, але правильний догляд значно подовжує її ресурс.

