Для чего выносить подушки на снег: это работает лучше химчистки
- Выносить подушки на снег помогает извлечь пыль и уменьшить количество пылевых клещей благодаря морозу и сухому снегу.
- Этот метод подходит для большинства подушек и помогает устранить лишнюю влагу без намокания ткани.
Даже когда подушки кажутся чистыми, на них могут быть скрытые загрязнения. Внутри годами накапливается пыль, микрочастицы кожи, влага.
Внешне этого не видно, запаха может не быть – и именно поэтому проблему чистки подушек игнорируют, сообщает "Минутка". А зря – мороз и сухой снег работают как естественный фильтр, до которого не дотягиваются ни вода, ни бытовая химия.
Для чего выносить подушки на снег?
Сухой морозный снег вытягивает из наполнителя пыль, которая годами остается внутри. Когда подушку выбивают на холоде, мелкие частицы буквально выходят наружу. Именно поэтому снег быстро темнеет – это не грязь с улицы, а то, что было внутри.
Подушки должны быть свежими / Фото Unsplash
Минусовая температура уменьшает количество пылевых клещей. Они не переносят холод, и это важно для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям.
Еще один эффект – устранение лишней влаги. Даже в сухой квартире наполнитель накапливает влагу от тела. Мороз помогает ее вывести без намокания ткани.
Этот метод подходит для большинства подушек – перьевых, синтетических, гипоаллергенных. Главное условие – снег должен быть сухим, а температура стабильно ниже нуля.
Процесс прост: подушку выносят на чистый снег, хорошо выбивают с обеих сторон, оставляют на морозе на 20 – 30 минут и заносят домой для полного отогревания.
Что еще стоит делать с подушками?
Подушки нужно регулярно проветривать, даже без снега – на балконе или возле открытого окна, пишет eurofirany. Это уменьшает накопление влаги.
Раз в несколько лет стоит менять наполнитель или саму подушку. Ни одна чистка не сделает старую вещь новой, но правильный уход значительно продлевает ее ресурс.
