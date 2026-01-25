Рисова вода для орхідей: користь, рецепт, як розбавляти та коли застосовувати

Орхідеї є доволі вибагливими рослинами. Часом вони можуть сповільнювати ріст чи жовтіти без очевидної причини. Нерідко проблема ховається у дефіциті поживних речовин.

Повернути орхідеям здоровий вигляд можна завдяки простій та доступній рідині, яку ми виливаємо в раковину, пише The Mirror.

Читайте також Орхідея навіть взимку цвістиме без перерви: ось чим її підживити

Як підживити орхідеї рисовою водою?

Традиційно рис перед варінням промивається. Втім, його не обов’язково виливати. Можна перелити в окрему ємність, щоб потім використовувати для підживлення рослин.

Рисова вода містить крохмаль, мінеральні сполуки та вітаміни групи В – важливі елементи, які допомагають підтримувати обмінні процеси в рослині й сприяють розвитку кореневої системи, росту листя та активнішому цвітінню.

Завдяки цим поживним речовинам, орхідеї здатні краще накопичувати енергію. Перевагою є ще й простий спосіб догляду, який не потребує витрат на спеціальні добрива для рослин.



Рисова вода позитивно впливає на ріст орхідей / Фото Pexels

Орхідеям потрібна рисова вода після першого промивання. Для підживлення її треба змішати з чистою водою в однаковій пропорції. Розбавляти її обов’язково потрібно, інакше концентрований розчин може нашкодити рослинам.

Готову суміш необхідно вилити в ґрунт біля основи орхідеї, уникнувши потрапляння на листя чи квіти. Підживлення рисовою водою необхідно робити лише раз на місяць, бо надмірне використання може призвести до накопичення органічних речовин в субстраті й спровокувати загнивання коріння.

Використовувати потрібно лише свіжу рисову воду. Залишати її надовго не варто, бо крохмаль почне бродити, а в рідині може з’явитися пліснява та шкідливі мікроорганізми, які небезпечні для рослини.

Як часто підливати орхідеї взимку?

Під час холодної пори року слід скоротити полив та підживлення, оскільки деякі види орхідей вступають у період спокою, пише Orchid Society. Ріст взимку сповільнюється чи зупиняється, а надмірна кількість води в прохолодних чи вологих умовах може призвести до гниття коренів, а згодом і стебла орхідеї. Взимку орхідеї рекомендується поливати раз на 10 днів, щоб уникнути гниття коренів.

Що ще варто прочитати?