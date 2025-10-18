Орхідеї є дещо примхливими кімнатними рослинами, тому їм потрібен догляд, особливо в жовтні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Навіть восени орхідея здатна знову зацвісти, але в цю пору дні стають коротшими, тож коли листя отримує менше світла, може статися повна зупинка росту.

Щоб допомогти рослині й наповнити її енергією для росту, потрібно застосувати одне добриво, яке забезпечить рослину цвітінням.

Чим підживити орхідеї?

Найкращим підживленням для рослин є звичайні харчові відходи, про користь яких ми навіть не задумуємося. Увесь секрет ховається у банановій шкірці. Саме вона є золотим добривом для орхідей.

Бананові шкірки багаті на калій, який допомагає орхідеям розвивати міцні квіткові бруньки. Також калій сприяє утворенню більшої кількості квітів й продовжує їхнє цвітіння.



Орхідею можна швидко підживити / Фото Pexels

У шкірках також міститься фосфор, який є необхідним для підтримки здоров’я коренів. Таким чином вони не зазнають стресу в холодні осінні місяці. Восени коріння стає чутливішим, тож підживлення орхідей поступово вивільнятиме поживні речовини, які ідеально покращать стан рослини.

Як приготувати банановий настій?

Бананову шкірку потрібно нарізати ножицями на шматки та помістіть в контейнер чи склянку банку з кришкою. Тоді наповніть контейнер водою, накрийте кришкою й залишіть на певний час. Фахівці також пропонують дочекатися, коли банани дозріють та почнуть покриватися плямами. У такому разі їхня шкірка стане ще поживнішою на корисні речовини.

На розчин потрібно зачекати два дні, щоб шкірка забродила, а вода стала каламутною. Після цього шкірку з води потрібно процідити. Для поливу розчин розводять з 10 частинами чистої води, оскільки натуральне добриво є дуже міцним.

Отримане добриво потрібно лише налити в горщик з орхідеєю, щоб стимулювати ріст квітів. Таке підживлення слід проводити кожного місяця.

Відома господиня Марта Стюарт розповіла, що бананову шкірку можна використовувати досить по-різному. Бананова шкірка може зволожити шкіру, заспокоїти подразнення, відбілити зуби та усунути запахи в побуті. Вона також корисна для полірування металу, видалення потертостей і покращення ґрунту.

Чому жовтіє листя орхідеї?