Фахівці кажуть, що пожовтіння листя може відбутися через надлишок сонця, значну зміну температури, хворобу чи гниль коренів, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Читайте також Полийте орхідею яєчним чаєм: рослина зацвіте вже взимку

Уникнути пожовтіння орхідеї досить просто. Достатньо лише тримати рослину на розсіяному світлі, дотримуватися правильного режиму поливу та здійснювати регулярні підживлення.

Чому жовтіє листя орхідеї?

Якщо пожовтів нижній лист – то це вважається нормою. Якщо ж жовтіє верхнє листя, тоді вже варто звертати увагу на догляд за рослиною.

До речі, знайти орхідеї за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Надлишок світла

Занадто тривале тримання орхідеї на підвіконні з прямими сонячними променями, здатне спричинити опіки. Рослину краще тримати на західному чи північному вікні з м’яким освітленням.

Помилка в поливі

Жовтіння листя при вологому ґрунті може свідчити про гниль кренів, а зморшкувате листя – про пересихання. Фахівці радять поливати орхідею лише після підсихання верхнього шару.

Сухе повітря

Рослина для нормального цвітіння й розвитку потребує вологості від 40 до 70%. Якщо у квартирі росте багато орхідей, то можна використовувати зволожувач.

Поганий субстрат

Ущільнений та старий ґрунт здатен блокувати доступ повітря до коренів, тому субстрат потрібно оновлювати кожних 2 – 3 роки.



Поганий субстрат впливає на пожовтіння листя / Фото Pexels

Нестача поживних речовин

Листя по краях можуть жовтіти від дефіциту азоту чи магнію. Орхідею в холодний період варто підживлювати хоча б раз на місяць.

Хвороби та шкідники

Якщо жовті плями стають чорними, то це може свідчити про грибкову чи бактеріальну інфекцію. Уражене листя потрібно видалити, а орхідею обробити фунгіцидом.

Також сік з рослини можуть висмоктувати кліщі чи борошнисті червці. Листя знизу потрібно регулярно оглядати. Слабке ураження можна промити водою, а сильне – мильним розчином чи олією німа.

Стрес після пересадки чи транспортування

Після обрізки коренів чи зміни горщика цілком можливим є те, що орхідея почне скидати листя. Окрім того, часто під час перевезення рослина втрачає старі листки, щоб згодом наростити нові.

Як пересадити орхідею?

Орхідею потрібно вийняти зі старого горщика й видалити залишки кори чи ґрунту, пише видання Veranda. На дно нового контейнера потрібно покласти кору з поживними речовинами, встановити рослину, а тоді присипати коріння тією корою, що залишилася.

Як часто поливати фаленопсис?