З настанням холодів троянди потребують особливої уваги, щоб успішно пережити зиму та порадувати рясним цвітінням навесні. Якщо проігнорувати основні правила, квіти можуть постраждати від морозів, вітру та хвороб, а частина бутонів не розкриється наступного сезону.

Як пише Chicago Botanic Garden, правильна підготовка включає своєчасну обрізку, укриття, захист від шкідників і регулювання полив, передає 24 Канал.

Як підготувати троянди до зимівлі?

Припиніть підживлення

Останнє підживлення варто провести не пізніше початку вересня. Це дозволяє рослинам завершити вегетацію та підготуватися до зимівлі. Затримка з підживленням може призвести до пізнього росту, що робить рослини більш вразливими до морозів.

Обрізка

Обрізати троянди слід після того, як вони перейдуть у стан спокою, зазвичай після кількох днів з температурою нижче нуля. Обрізка допомагає зменшити ризик пошкодження рослини під час зимових вітрів.



Як підготувати троянди до зими / Фото Unsplash

Укриття троянд

Після перших стійких морозів (близько -5 градусів) можна починати укриття троянд. Для цього використовують:

Солому або тирсу;

Гілки хвойних дерев;

Бурлак або агроволокно.

Це допомагає зберегти стабільну температуру навколо рослини та захищає від різких перепадів.

Полив перед морозами

Як пишуть експерти NCSU Extension, за кілька днів до укриття троянд, забезпечте їх достатнім поливом. Це допоможе рослинам краще перенести зимові морози та зменшить ризик пересихання коренів.

Захист від шкідників

Перед зимівлею варто провести обробку рослин від шкідників та хвороб. Використовуйте відповідні фунгіциди та інсектициди, щоб запобігти пошкодженню рослин під час зимового періоду.

Як доглядати за трояндами?