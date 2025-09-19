От морозов до весеннего цветения: 5 шагов, которые спасают розы зимой
- Подготовка роз к зиме включает прекращение подкормки до начала сентября, обрезку после перехода в состояние покоя, укрытие после первых морозов, обеспечение полива перед укрытием, и защиту от вредителей.
- Для успешного цветения весной необходимо выбрать здоровые саженцы, обеспечить качественный дренаж, удобрения, солнечное место, а также регулярные подкормки, полив, мульчирование и обрезку.
С наступлением холодов розы требуют особого внимания, чтобы успешно пережить зиму и порадовать обильным цветением весной. Если проигнорировать основные правила, цветы могут пострадать от морозов, ветра и болезней, а часть бутонов не раскроется в следующем сезоне.
Как пишет Chicago Botanic Garden, правильная подготовка включает своевременную обрезку, укрытие, защита от вредителей и регулирование полив, передает 24 Канал.
Как подготовить розы к зимовке?
- Прекратите подкормку
Последнюю подкормку следует провести не позднее начала сентября. Это позволяет растениям завершить вегетацию и подготовиться к зимовке. Задержка с подкормкой может привести к позднему росту, что делает растения более уязвимыми к морозам.
- Обрезка
Обрезать розы следует после того, как они перейдут в состояние покоя, обычно после нескольких дней с температурой ниже нуля. Обрезка помогает уменьшить риск повреждения растения во время зимних ветров.
Как подготовить розы к зиме / Фото Unsplash
- Укрытие роз
После первых устойчивых морозов (около -5 градусов) можно начинать укрытие роз. Для этого используют:
- Солому или опилки;
- Ветки хвойных деревьев;
- Бурлак или агроволокно.
Это помогает сохранить стабильную температуру вокруг растения и защищает от резких перепадов.
- Полив перед морозами
Как пишут эксперты NCSU Extension, за несколько дней до укрытия роз, обеспечьте их достаточным поливом. Это поможет растениям лучше перенести зимние морозы и уменьшит риск пересыхания корней.
- Защита от вредителей
Перед зимовкой стоит провести обработку растений от вредителей и болезней. Используйте соответствующие фунгициды и инсектициды, чтобы предотвратить повреждение растений во время зимнего периода.
Как ухаживать за розами?
- Для длительного цветения роз важно выбрать здоровые саженцы, обеспечить их качественным дренажем, удобрениями и солнечным местом.
- Регулярная подкормка, полив, мульчирование почвы и обрезка кустов помогут поддерживать здоровье растений и способствовать их пышному цветению.
