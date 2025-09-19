С наступлением холодов розы требуют особого внимания, чтобы успешно пережить зиму и порадовать обильным цветением весной. Если проигнорировать основные правила, цветы могут пострадать от морозов, ветра и болезней, а часть бутонов не раскроется в следующем сезоне.

Как пишет Chicago Botanic Garden, правильная подготовка включает своевременную обрезку, укрытие, защита от вредителей и регулирование полив, передает 24 Канал.

Как подготовить розы к зимовке?

Прекратите подкормку

Последнюю подкормку следует провести не позднее начала сентября. Это позволяет растениям завершить вегетацию и подготовиться к зимовке. Задержка с подкормкой может привести к позднему росту, что делает растения более уязвимыми к морозам.

Обрезка

Обрезать розы следует после того, как они перейдут в состояние покоя, обычно после нескольких дней с температурой ниже нуля. Обрезка помогает уменьшить риск повреждения растения во время зимних ветров.



Как подготовить розы к зиме / Фото Unsplash

Укрытие роз

После первых устойчивых морозов (около -5 градусов) можно начинать укрытие роз. Для этого используют:

Солому или опилки;

Ветки хвойных деревьев;

Бурлак или агроволокно.

Это помогает сохранить стабильную температуру вокруг растения и защищает от резких перепадов.

Полив перед морозами

Как пишут эксперты NCSU Extension, за несколько дней до укрытия роз, обеспечьте их достаточным поливом. Это поможет растениям лучше перенести зимние морозы и уменьшит риск пересыхания корней.

Защита от вредителей

Перед зимовкой стоит провести обработку растений от вредителей и болезней. Используйте соответствующие фунгициды и инсектициды, чтобы предотвратить повреждение растений во время зимнего периода.

Как ухаживать за розами?