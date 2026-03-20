Ковдри можна освіжити без прання: цей секрет знали наші бабусі

Велика та об’ємна ковдра часто залишається поза увагою. Її рідко хто кидає в прання, оскільки в більшості випадків вона банально не поміщається в барабан. Проте ковдру потрібно час від часу освіжувати, і зробити це дуже легко.

Вивести зайву вологу з тканини допоможе холодне та сухе повітря, пише Express.

Як швидко освіжити ковдру?

Найкращим місцем стане балкон, тераса чи двір. Ковдру потрібно винести на свіже повітря, щоб прибрати всі неприємні запахи та бактерії.

А ще додатковий ефект дає сонячне світло. Ультрафіолет діє як природний дезінфектор, тому допомагає позбутися мікроорганізмів та пилових кліщів, які непомітні для ока, але можуть накопичуватися в ковдрі. Цей простий трюк допомагає ковдрі стати свіжою та навіть приємнішою на запах.

Таке регулярне провітрювання здатне повернути ковдрі об’єм та м’якість. З часом наповнювач на ковдрі спресовується, а на свіжому повітрі знову розправляється, тому вона стає пухкою та приємною на дотик.



Раз на кілька місяців ковдру потрібно виносити на свіже повітря / Фото Freepik

Щоб результат був максимальним, важливо не просто виносити ковдру на повітря, але й робити це правильно – обираючи відповідний час.

Для максимального ефекту фахівці радять вивішувати ковдру об 11 ранку. У цей час на вулиці сонце світить найінтенсивніше, тому достатньо залишити її на кілька годин, щоб позбутися від мікроорганізмів. Проте не варто виставляти ковдру на вулицю в сильну спеку, оскільки прямі сонячні промені можуть призвести до вицвітання тканини.

Достатньо залишити річ на 2 – 4 години, перевертаючи раз на годину кожен бік, щоб просушити матеріал і розпушити наповнювач всередині.

Прати постільну білизну варто раз на тиждень, щоб уникнути скупчення бактерій, пилових кліщів та грибків, пише Martha Stewart. Фахівці радять прати постільну білизну окремо від інших речей. Часто наволочках, простирадлах чи підковдрах губляться речі. Та головною проблемою можуть стати блискавки на речах, які пошкодять тканину постільної білизни.

