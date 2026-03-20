Вывести лишнюю влагу из ткани поможет холодный и сухой воздух, пишет Express.

Как быстро освежить одеяло?

Лучшим местом станет балкон, терраса или двор. Одеяло нужно вынести на свежий воздух, чтобы убрать все неприятные запахи и бактерии.

А еще дополнительный эффект дает солнечный свет. Ультрафиолет действует как природный дезинфектор, поэтому помогает избавиться от микроорганизмов и пылевых клещей, которые незаметны для глаза, но могут накапливаться в одеяле. Этот простой трюк помогает одеялу стать свежим и даже приятнее на запах.

Такое регулярное проветривание способно вернуть одеялу объем и мягкость. Со временем наполнитель на одеяле спрессовывается, а на свежем воздухе снова расправляется, поэтому оно становится рыхлым и приятным на ощупь.



Раз в несколько месяцев одеяло нужно выносить на свежий воздух / Фото Freepik

Чтобы результат был максимальным, важно не просто выносить одеяло на воздух, но и делать это правильно – выбирая подходящее время.

Придбати ковдри можна на одному з найбільших українських маркетплейсів. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про ковдри – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Для максимального эффекта специалисты советуют вывешивать одеяло в 11 утра. В это время на улице солнце светит интенсивнее, поэтому достаточно оставить его на несколько часов, чтобы избавиться от микроорганизмов. Однако не стоит выставлять одеяло на улицу в сильную жару, поскольку прямые солнечные лучи могут привести к выцветанию ткани.

Достаточно оставить вещь на 2 – 4 часа, переворачивая раз в час каждую сторону, чтобы просушить материал и разрыхлить наполнитель внутри.

Стирать постельное белье стоит раз в неделю, чтобы избежать скопления бактерий, пылевых клещей и грибков, пишет Martha Stewart. Специалисты советуют стирать постельное белье отдельно от других вещей. Часто наволочках, простынях или пододеяльниках теряются вещи. Но главной проблемой могут стать молнии на вещах, которые повредят ткань постельного белья.

