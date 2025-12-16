Забудьте про оцет і лимонну кислоту: цей простий фрукт очистить чайник за лічені хвилини

У холодний зимовий період чайник перевантажений приготуванням чаю та інших напоїв. Щоб він працював на максимальній потужності, потрібно доглядати за ним якомога частіше.

Регулярне очищення чайника найкраще проводити без сильних хімікатів, інформує 24 Канал з посиланням на Good house keeping. Обирайте екологічні продукти, які є у кожному холодильнику, наприклад, лимони.

Як очистити чайник лимоном?

Лимон вважають одним із найефективніших натуральних засобів для прибирання. Його м’яка кислотність добре справляється з очищенням чайника й особливо з накипом, який з’являється через постійний контакт із водою.

Уникнути накипу повністю не вдасться – він утворюється природно. Втім, його кількість можна зменшити, якщо після використання не залишати воду в чайнику й давати йому добре просохнути.

Лимон врятує ваш чайник від накипу / Фото unsplash

Для очищення чайника лимони нарізають тонкими скибочками та викладають у порожній посуд. Після цього чайник наповнюють водою до максимальної позначки та вмикають. Коли вода закипить – її зливають. Далі лимон знову кладуть у чайник і повторюють кип’ятіння. Після другого разу воду також треба злити.

Тепер виймаємо скибочки лимона і даємо їм трохи охолонути. Коли їх уже можна тримати в руках, то протріть ті місця, де залишився наліт – носик, край кришки або інші проблемні ділянки.

На завершення поверхню треба протерти сухою або злегка вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки. Чайник наповніть водою і ще раз прокипʼятіть, щоб позбутися залишків лимона та зайвих запахів.

Як ще використовують лимон у прибиранні?

Лимонна кислота має знезаражувальні властивості – вона допомагає боротися з бактеріями, цвіллю та грибком, а за правильного використання може зменшувати сліди іржі, пише Blancliving.

Олії, що містяться в шкірці лимона, добре розчиняють жир і плями, залишаючи поверхні чистими та блискучими. Тож всюди, де потрібно щось відчистити, на допомогу прийде лимон.

